Matías Kabalin, con la fe intacta: “En el partido que viene se nos va a dar”

El mediocampista Matías Kabalin habló con autocrítica y se refirió a la sequía ofensiva y al ánimo del plantel.

Hoy 12:43

Mitre atraviesa un momento difícil en la Primera Nacional, con una racha de tres partidos sin ganar y, lo que más preocupa, cinco encuentros consecutivos sin convertir goles. En ese contexto, el mediocampista Matías Kabalin habló con autocrítica y se refirió a la sequía ofensiva y al ánimo del plantel.

“Es un poco triste, queríamos ganar y no se nos está dando. A eso le sumamos que no podemos convertir. Si bien no perdés, no sumamos de a tres, y así no nos vamos contentos”, expresó Kabalin, quien reconoció la frustración que se vive en el vestuario.

El volante también analizó el motivo detrás de la falta de gol y remarcó la necesidad de tranquilidad: “Por ahí nos apuramos cuando tenemos que definir, y eso nos está costando. Hay que trabajar tranquilos en la semana, todos tiramos para el mismo lado, así que hay que seguir en esa línea, que ya se va a dar vuelta todo”.

A pesar del bajón, el jugador mostró fe en una pronta recuperación y apuntó al próximo partido como una oportunidad para levantar cabeza: “La confianza y la fe tienen que estar. En el partido que viene se nos va a dar”.

Por último, dejó un mensaje al hincha aurinegro: “Uno al hincha lo entiende. Que siga apoyando, que nosotros vamos a tratar de dar vuelta la situación”.

Mitre necesita reencontrarse con el gol y con los triunfos si quiere pelear el reducido. El próximo fin de semana será clave para empezar a cambiar el rumbo.