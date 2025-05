Sophie Turner habló sobre su relación actual con Joe Jonas tras un difícil divorcio

La actriz envió un mensaje al integrante de The Jonas Brothers a través de redes sociales.

Hoy 13:06

Sophie Turner y Joe Jonas parecen haber dejado atrás los momentos más turbulentos de su separación y ahora mantienen una relación cordial, al menos públicamente. La actriz británica sorprendió este fin de semana al mostrar su apoyo al nuevo proyecto musical de su exesposo, lo que ha sido interpretado por muchos como una señal de reconciliación emocional entre ambos.

La famosa de 29 años publicó en su historia de Instagram un mensaje claro: “Vamos Joe Jonas”, acompañado de un enlace directo al nuevo álbum del cantante, Music For People Who Believe in Love, que se lanzó oficialmente el pasado viernes.

El gesto ha generado revuelo entre los fans de ambos, especialmente considerando lo tensa que fue su separación. La exestrella de Game of Thrones y el integrante de los Jonas Brothers anunciaron su separación en septiembre de 2023, tras cuatro años de matrimonio.

Lo que siguió fue un proceso legal cargado de drama, en particular por la custodia de sus dos hijas: Willa, de 4 años, y Delphine, de 2 años. En medio de la batalla legal, Sophie Turner presentó una demanda en la que acusaba a Joe Jonas de retener los pasaportes de las niñas para evitar que regresaran a Inglaterra con ella, su país de origen.

Sin embargo, el cantante de 35 años negó las acusaciones y, eventualmente, ambos llegaron a un acuerdo de coparentalidad, lo que permitió que la demanda fuera retirada.

Este nuevo gesto por parte de Turner deja entrever que, al menos en el plano personal, las tensiones se han reducido. Por su parte, Joe Jonas ha sido transparente sobre cómo la ruptura influyó en su proceso creativo.

Durante una transmisión en vivo en TalkShopLive, el cantante confesó que su experiencia con el divorcio fue la inspiración detrás de su tema “Only Love”, uno de los sencillos más comentados de su nuevo álbum.

“Estaba saliendo con alguien en ese momento y empezaba a pensar en volver a tener citas. Fue realmente aterrador e intimidante. El amor adopta diferentes formas, y yo estaba redescubriendo qué significaba eso para mí”, comentó.

Según contó, la persona con la que salía en ese momento simplemente le dijo: “Bueno, es solo amor”, una frase que terminó por convertirse en el eje emocional del tema.

Mientras Jonas exploraba nuevas formas de entender el amor a través de su música, Sophie Turner también parecía seguir adelante con su vida. En octubre de 2023, solo un mes después de recibir los documentos de divorcio, la actriz fue vista públicamente con Peregrine Pearson, un aristócrata británico.

La relación se mantuvo estable durante varios meses, aunque en abril de este año comenzaron a circular rumores de ruptura.

Más allá de sus respectivas vidas sentimentales, lo que queda claro con el reciente gesto de la actriz es que, al menos desde lo público, ambos han optado por dejar atrás los conflictos para enfocarse en lo positivo, especialmente por el bienestar de sus hijas.