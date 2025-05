Leandro Ramella: "Terminamos jugando bien para merecer estar entre los primeros cuatro"

En la previa a los playoffs, el entrenador de Quimsa se refirió a la actual Liga Nacional y al presente de su equipo.

Hoy 13:08

El entrenador de Quimsa Leandro Ramella habló en la previa a los playoffs, el balance de la fase regular en un torneo parejo y las cosas por mejorar en esta etapa.

Sobre el balance previo a la postemporada el oriundo de Mar del Plata dijo "Creo que en el inicio de la temporada nos costó mucho ser regulares, lo que sí conseguimos luego y nos pusimos bastante competitivos en una competencia que fue así donde hubo poca diferencia entre partidos ganados y perdidos entre los equipos, donde con un par de triunfos estabas adentro de playoffs o incluso entre los cuatro primeros. Fue una fase regular muy pareja, hace tiempo que los equipos de arriba no perdían tantos partidos, cuando en otras temporadas esto no pasaba. Dentro de esta liga muy pareja, con altos y bajos, fuimos competitivos y terminamos jugando bien para merecer estar entre los primeros cuatro gracias a una segunda parte del torneo fue buena" declaró el coach que obtuvo La Liga 2022/23 con su llegada a Santiago del Estero.

El ex Peñarol agregó "Pienso que tenemos que corregir algunas situaciones defensivas, ajustarlas y en ofensivas de ocupación de espacio y lectura de situación nos darán un plus. Uno puede agregar algo en playoffs, en lo personal no me gusta sumar muchas cosas nuevas, busco afinar en lo construido hasta ahora y en esos detalles tratar de sacar la ventaja", cerró el entrenador de 50 años.

Quimsa se mantiene entrenando en el Estadio Ciudad a la espera de conocer a su rival de cuartos de final.

Prensa Quimsa