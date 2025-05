La Banda: secuestraron una camioneta con adulteraciones

Los efectivos detectaron el rodado oculto bajo lonas deterioradas en una vivienda de la localidad La Morena.

Hoy 15:10

La División Sustracción de Automotores recuperó una camioneta Toyota SW4 con evidentes irregularidades en su numeración de motor y chasis, durante un operativo preventivo realizado este martes en la localidad La Morena, departamento Banda.

El procedimiento tuvo lugar en horas de la tarde del martes, cuando los efectivos detectaron el rodado oculto bajo lonas deterioradas en una vivienda de la zona. El propietario del inmueble, de 47 años, autorizó voluntariamente el ingreso. Allí, se halló la camioneta sin dominio colocado, con signos visibles de abandono.

Al verificar los datos del vehículo, se constató que tanto el número de motor como el de chasis presentaban rebajes y regrabaciones no originales de fábrica, lo que hace presumir una maniobra delictiva. El supuesto titular del campo donde estaba el rodado, declaró no tener responsabilidad alguna sobre la camioneta y no opuso resistencia su secuestro.

El procedimiento fue convalidado por el fiscal de turno, Dr. Hugo Herreras, quien ordenó el traslado del vehículo a sede policial y la elevación de las actuaciones.