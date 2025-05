Elon Musk, decepcionado con Trump: “El megaproyecto fiscal socava nuestro trabajo en eficiencia”

El empresario criticó duramente el plan presupuestario impulsado por el presidente de EE.UU. y marcó distancia de la Casa Blanca, pese a haber respaldado la campaña republicana.

Hoy 18:12

Elon Musk se manifestó “decepcionado” con el megaproyecto fiscal y presupuestario aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y que ahora espera tratamiento en el Senado. El plan fue promovido por el presidente Donald Trump, a quien Musk apoyó públicamente durante la campaña presidencial de 2024.

“Francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos, que no solo no reduce, sino aumenta el déficit presupuestario, y socava el trabajo que está realizando el equipo de DOGE”, afirmó el CEO de Tesla y SpaceX en una entrevista con CBS Sunday Morning, que saldrá al aire el próximo domingo.

Musk se desempeña como asesor especial del Gobierno, al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado con el objetivo de aumentar la eficiencia y reducir el despilfarro en la administración pública.

El multimillonario cuestionó el llamado “gran y hermoso proyecto de ley”, tal como lo definió Trump, al considerar que incrementa el gasto público y va en contra del principio de austeridad que él defiende desde su llegada al Gobierno.

Los dichos del magnate representan una virtual ruptura con el mandatario republicano, a quien respaldó económicamente durante su regreso a la Casa Blanca, luego de haber ocupado el cargo entre 2017 y 2021.

El proyecto de ley contempla fuertes partidas para infraestructura, defensa y subsidios agrícolas, pero no incluye recortes significativos en áreas clave del gasto estatal, lo que generó rechazo incluso dentro del propio oficialismo.