Gillian Anderson será homenajeada en el Festival de Cine de Múnich

La actriz recibirá el premio CineMerit por su destacada trayectoria y versatilidad, en una ceremonia que coincidirá con el estreno alemán de su nueva película, The Salt Path.

El Festival Internacional de Cine de Múnich entregará su premio honorífico CineMerit a Gillian Anderson durante su próxima edición, que se celebrará del 27 de junio al 6 de julio.

La actriz recibirá el reconocimiento durante una ceremonia que tendrá lugar en el Deutsches Theater, donde también se proyectará el estreno alemán de su más reciente película, The Salt Path.

“La increíble versatilidad de Gillian Anderson nunca deja de sorprendernos: una agente del FBI, una terapeuta sexual, una Dama de Hierro”, expresaron los directores del festival, Julia Weigl y Christoph Gröner, en un comunicado.

“The Salt Path, adaptación de una novela superventas, revela una nueva faceta de su talento, que todos podremos descubrir en el Deutsches Theater. Al homenajear a Gillian Anderson, celebramos a una persona que encarna mucho más que una carrera impresionante. Representa la fortaleza femenina, las decisiones inteligentes y es un modelo de principios e integridad.”

Anderson alcanzó la fama en los años 90 al interpretar a la agente del FBI Dana Scully en la serie The X-Files. Entre 2012 y 2015 dio vida a la psiquiatra de Hannibal Lecter en la serie Hannibal, de NBC. En 2020, su interpretación de Margaret Thatcher en The Crown le valió múltiples premios, entre ellos un Emmy y un Globo de Oro. Actualmente, es ampliamente reconocida por su papel como la desinhibida terapeuta sexual Jean Milburn en la serie Sex Education de Netflix.

Su última película, The Salt Path, está dirigida por Marianne Elliott y escrita por Rebecca Lenkiewicz. El drama narra la historia de una pareja casada que lo pierde todo y desafía al destino emprendiendo un camino arduo y transformador.

Además de su carrera como actriz, Anderson se ha destacado como escritora, productora y artista de voz. Es autora del libro Want: Sexual Fantasies by Anonymous, productora de la serie The Fall y narradora de documentales como The Widowmaker. Fue también la primera mujer en dirigir y escribir un episodio de The X-Files.