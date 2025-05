¿Qué pasó con el cangurito que no pudo subir al avión?

Algunas personas tomaron parte por el carismático marsupial. Las primeras versiones aseguraban que se trataba de un animal de soporte emocional.

En redes sociales se han viralizado una gran cantidad de publicaciones generadas por inteligencia artificial (IA) y, aunque no suele resultar difícil reconocer cuando una imagen ha sido generada con ayuda de esta tecnología, gran parte de los internautas siguen sin poder distinguir lo real de lo falso.

El caso más reciente es el de un video de apenas 10 segundos en el que se ve a un pequeño canguro a punto de abordar un vuelo.

La escena

El marsupial, perplejo, sostiene un boleto de avión y, con mirada de desconcierto, se ve envuelto en una discusión entre la que parece ser su dueña y una azafata.

Aparentemente, al darse cuenta de que no le será permitido subir, el animal, resignado, se retira del lugar.

Reacción en redes sociales

La singular escena y la ternura del peludo generaron fervor en Internet.

Las primeras versiones detrás de la publicación aseguraban que se trataba de un animal de soporte emocional.

No faltaron quienes salieron a la defensa del canguro, argumentando que este contaba con su boleto de avión y que se veía "más educado que muchos niños".

El supuesto incidente también generó una ola de memes, así como otros varios clips que replicaban la escena con distintas canciones de fondo.

Los pequeños detalles

La publicación original del cangurito fue hecha por la cuenta 'Infinite Unreality' en Instagram*.

Dicho perfil cuenta con distintos videos de animales y personas en situaciones poco creíbles, como una jirafa abordando un vuelo o una cría de hipopótamo en un asiento de avión.

En el clip no se entiende la discusión entre las dos mujeres, pues no hablan un idioma real, además de que una de ellas al principio no lleva un anillo en la mano izquierda que más adelante sí aparece en el video.

A pesar de saber que el video no es real, el tierno marsupial robó los corazones de muchos usuarios, que siguen compartiendo material relacionado al presunto acontecimiento.

Aunque se trata de una historia inofensiva, el furor que causó nos recuerda sobre la importancia de no creer todo lo que vemos en la Red y verificar siempre la información antes de compartirla.