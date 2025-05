Enzo Fernández y una sana costumbre: no perder finales

Con apenas 24 años, acumula un impresionante invicto en duelos importantes, ganando cinco de cinco en distintas competencias y con diferentes camisetas

Hoy 13:05

El mediocampista argentino Enzo Fernández volvió a demostrar que está hecho para los grandes momentos. Con apenas 24 años, acumula un impresionante invicto en finales, ganando cinco de cinco en distintas competencias y con diferentes camisetas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Copa Sudamericana 2020 con Defensa y Justicia vs. Lanús – Campeón

Recopa Sudamericana 2021 con Defensa y Justicia vs. Palmeiras – Campeón

Mundial Qatar 2022 con la Selección Argentina vs. Francia – Campeón

Copa América 2024 con la Selección Argentina vs. Colombia – Campeón

Conference League 2025 con el Chelsea vs. Real Betis – Campeón

Cada vez que disputa un partido por el título, Enzo Fernández levanta la copa. Un mediocampista completo, con carácter, jerarquía y una mentalidad ganadora que lo convierte en una pieza clave en cada equipo. Una sana costumbre que pocos pueden ostentar.