Juan Grabois confirmó su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires

El dirigente de Patria Grande anunció que competirá en las elecciones legislativas de octubre, aunque dejó abierta la posibilidad de bajar su postulación si se logra una unidad amplia dentro de Unión por la Patria.

Hoy 16:17

Juan Grabois confirmó este jueves su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en el marco de las elecciones legislativas previstas para octubre. El referente del espacio Patria Grande aseguró que su postulación responde a la necesidad de “oponerse y derrotar a Javier Milei”, aunque no descartó dar un paso al costado si se logra una fórmula de unidad con mayor competitividad electoral.

“Si se logra que haya una unidad razonable dentro de Unión por la Patria, que haya un programa político; si traen a un candidato que mida mejor que yo, no tengo ningún problema en bajarme”, expresó en diálogo con Splendid AM 990. Sin embargo, fue crítico con otros sectores del espacio: “Yo no los vi peleando contra Milei como nosotros, no los vi”, lanzó.

Grabois también fue consultado sobre el armado político que lo acompañará. En ese sentido, señaló que no está claro el esquema de alianzas dentro del justicialismo, pero ratificó que su partido, Patria Grande, y la plataforma Argentina Humana, seguirán siendo parte de Unión por la Patria, al menos mientras esa coalición represente la principal oposición al Gobierno libertario.

“Nosotros conformamos un partido político nacional que es Patria Grande y una plataforma que es Argentina Humana. Ese espacio hoy está dentro de UxP, porque es la oposición a Milei”, afirmó. Y concluyó: “Pensamos que hay una primera tarea, que es oponernos a Milei y derrotarlo”.