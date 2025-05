Luque tras la nulidad del juicio por la muerte de Maradona: "Era obvio que iba a ir preso"

El neurocirujano habló a la salida de la audiencia que resolvió dejar sin efecto el debate oral por la muerte del astro.

El neurocirujano Leopoldo Luque rompió el silencio y habló por primera vez desde el inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona, que este jueves fue declarado nulo luego del escándalo con la jueza Julieta Makintanch por la filmación de un documental secreto. “No soy responsable de lo que pasó. En este juicio, era obvio que iba a ir preso”, le dijo a TN.

El médico, máximo responsable de la salud del astro al momento de su muerte, el 25 de noviembre de 2020, apuntó contra las hijas y reivindicó su relación de amistad con Diego.

“Me quieren meter preso porque en un audio dije algo de ellas, pero nosotros los médicos hablamos así”, explicó.

“Con Diego éramos amigos, yo lo quería a él y él a mí. Hablaba mucho conmigo porque estaba solo. La única persona que me podía defender en este juicio ya está muerta”, graficó sobre lo viciado del proceso.

"Yo estoy en esta situación porque no lo dejé solo. Diego estaba solo siempre. Por eso me llamaba. Y yo era su médico de confianza pero no por eso soy en responsable de todo", agregó.

Luque asumió luego, con naturalidad, que no tendrá problemas en enfrentar un nuevo debate. “No lo siento como un peso. No soy responsable de lo que pasó. Camino por la calle y nadie me dice nada”, aseguró.

“Me aboqué a entrenar para seguir adelante”

Por último, el neurocirujano le explicó a TN los motivos de su brutal cambio físico. “Tiene que ver con esto que pasó. Me aboqué a entrenar para seguir adelante. Hay gente que se deprime, pero yo logré seguir con mi trabajo porque en el ámbito médico soy muy respetado", cerró.

