PSG dispuesto a pagarle la cláusula de 45 millones a River por Mastantuono

Hoy 19:28

En River sabían que los días de Franco Mastantuono en el club estaban contados, pero lo que no esperaban era que Paris Saint-Germain apareciera dispuesto a pagar los 45 millones de dólares de su cláusula de rescisión en este mercado de pases. La posible partida de la joya de 17 años genera preocupación en Núñez.

El interés del PSG no es nuevo: ya lo venían siguiendo desde el Sudamericano Sub 17 del año pasado. La última semana su nombre empezó a sonar con fuerza en la capital francesa, y ahora el club planea ejecutar directamente la cláusula, aunque no descartan una negociación para dejarlo en River hasta diciembre. Esa es también la voluntad del jugador, que dio su palabra de quedarse hasta fin de año.

Por ahora, no llegó una oferta formal al club, pero en River están en alerta máxima. Saben que el destino del juvenil está en Europa, y más aún con su inminente convocatoria a la Selección Argentina y su presencia en el Mundial de Clubes, donde estará en el centro de la escena.

Aunque River no quiere desprenderse del juvenil en el corto plazo, una oferta de semejante magnitud es difícil de rechazar. Marcelo Gallardo espera contar con él tanto para el Mundial de Clubes como para lo que resta de la Copa Libertadores, donde el equipo ya está en octavos de final.

En cuanto al futuro, el sueño de Mastantuono siempre fue jugar en Real Madrid, que aún lo sigue de cerca. Sin embargo, el club español optó por esperar ante su alto valor, lo que dejó la puerta abierta para un PSG decidido a llevárselo cuanto antes.