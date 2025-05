Kevin Costner fue denunciado por una doble de riesgo por una escena sin consentimiento

La actriz Devyn LaBella, que trabajaba como doble en la película Horizon: An American Saga – Capítulo 2, acusó al actor y director de haber filmado una escena de contenido sexual sin los protocolos establecidos.

El actor y director Kevin Costner fue denunciado por la actriz Devyn LaBella, quien se desempeñaba como doble de riesgo en el rodaje de Horizon: An American Saga – Capítulo 2. La denuncia se refiere a una escena de violencia sexual que, según la denunciante, se grabó sin su consentimiento previo y sin cumplir con los protocolos de seguridad e intimidad requeridos para este tipo de situaciones.

Según el testimonio de LaBella, la escena no figuraba en la planificación del día y no fue ensayada previamente. Además, afirmó que no se contó con la presencia del coordinador de intimidad y que la grabación se realizó en un set abierto. “Ese día me dejaron expuesta, desprotegida y profundamente traicionada por un sistema que prometía seguridad y profesionalismo”, declaró a The Hollywood Reporter.

La actriz relató que recibió la indicación de acostarse en un automóvil y recién entonces comprendió que se trataba de una escena simulada de abuso sexual. Calificó la experiencia como “humillante” y “traumatizante”.

La respuesta de la defensa

Ante la difusión de la denuncia, el abogado de Costner, Marty Singer, negó categóricamente los hechos. En un comunicado, aseguró que su cliente “se toma muy seriamente la seguridad en los rodajes y busca que todos se sientan cómodos trabajando en sus películas”.

Singer calificó las acusaciones como “infundadas” y sostuvo que están “contradichas por los propios actos de LaBella”. Además, la describió como una “acusadora serial” que ha presentado denuncias previas dentro de la industria del entretenimiento. “Estas tácticas de extorsión no funcionarán en este caso”, agregó.

Como parte de la defensa, el abogado presentó un mensaje de texto que LaBella habría enviado al coordinador de dobles tras finalizar su participación en el rodaje. En el texto, la actriz agradece la experiencia y destaca lo aprendido durante las semanas de trabajo.

Por el momento, no se ha informado si la denuncia derivará en acciones judiciales concretas ni si habrá una investigación formal por parte del equipo de producción o de los gremios correspondientes.