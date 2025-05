Mariano Vergara: "Estamos volviendo a ser el Unión Santiago del año pasado"

El entrenador analizó el presente del Tricolor que obtuvo su cuarta victoria al hilo en la Liga Santiagueña y, además, se refirió a su hermano Exequiel Vergara, que estuvo involucrado hace días en un hecho de violencia en el futbol local.

Hoy 09:52

"Siempre le dijimos a los chicos que íbamos en un proceso de menor a mayor y se pudo ganar un partido duro para seguir prendidos arriba, estamos contentos porque hicimos bien las cosas. Ahora depende de nosotros", manifestó el entrenador.

Sobre el presente del club, dijo: "Me gusta que estamos volviendo a ser el Unión Santiago del año pasado, un equipo con intensidad y dinámica. Es un proceso nuevo con jugadores que llegaron y se adaptaron rápido. Tenemos mucho por mejorar en cuanto a la terminación, generamos mucho pero no concretamos", aseguró.

"Al salir campeón siempre se te pone como candidato. Nosotros tenemos claro a donde vamos. Los chicos tienen que aprovechar que el club está haciendo las cosas bien y si ellos no lo hacen vamos a tener que traer a otros chicos que van a aprovechar. Constantemente todos quieren mostrarse", remarcó.

Por último, el entrenador se refirió al hecho de violencia que involucró a su hermano, Exequiel Vergara quien agredió al árbitro Fernando Ortiz en el clásico bandeño: "Mi hermano está bien, arrepentido de lo que hizo, él sabe que se equivocó. Es un chico que nunca tuvo problemas y le tocó pasar eso, sabe que lo que hizo esta mal, más allá de si compartes o no las decisiones del árbitro, eso no se hace. No hay vuelta para atrás y le toca asumir su error. Como hermano uno lo tiene que apoyar", cerró Mariano Vergara.