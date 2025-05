“Día complicado”: la decepción de Colapinto después de las dos primeras prácticas del GP de España

El argentino terminó en el puesto 20° en ambas sesiones realizadas en el Circuito Barcelona-Cataluña, sede de la novena fecha de la Fórmula 1.

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un arranque decepcionante en la actividad del Gran Premio de España de Fórmula 1, tras finalizar último en la clasificación general de los ensayos libres disputados este viernes. El integrante de Alpine sufrió inconvenientes técnicos en su monoplaza y terminó lejos de su compañero Pierre Gasly, con quien compartió la jornada.

En la primera tanda, Colapinto padeció una fuga hidráulica en el motor, lo que condicionó notablemente su participación. En la segunda sesión, ya con el auto en pista, el rendimiento no estuvo a la altura y el argentino concluyó a casi nueve décimas de Gasly, quien también tuvo una jornada discreta, pero mucho más competitiva.

Al finalizar el día, Franco no ocultó su frustración. En conferencia de prensa desde el box de Alpine, el piloto de 21 años expresó: “Día complicado, (estuve) lejos, no me sentí muy cómodo y no me es fácil de explicar”. A pesar del mal trago, Colapinto intentó mostrarse enfocado en lo que viene: “Intentaré entender un poco todo lo que pasó y trataré de volver un poco mejor mañana”, agregó con mesura.

Consultado sobre las diferencias técnicas entre su auto y el de su compañero, fue directo: “(Gasly) tiene un fondo nuevo, hay un par de cosas distintas, pero nada que marque tanta diferencia”. Y cerró con autocrítica: “Hay que ver la data, entender un poco mejor y traer ideas y soluciones para mañana”.

El sábado será clave para que Franco Colapinto intente revertir la imagen mostrada y buscar mejores sensaciones de cara a lo que será la clasificación y la carrera del domingo en el circuito de Montmeló.