Jesica Cirio habló sobre Elías Piccirillo: “Su salud mental está cada vez peor”

La modelo rompió el silencio tras la difusión de audios de su exesposo desde el penal de Ezeiza. En un mensaje a Marina Calabró, desmintió haberle presentado un abogado y reveló que decidió no continuar con el plan de ser madre.

Hoy 16:31

En medio de la repercusión por los audios filtrados de Elías Piccirillo desde el penal de Ezeiza, Jesica Cirio decidió hablar. En un mensaje de WhatsApp enviado a la periodista Marina Calabró, la modelo y conductora se refirió al delicado estado de salud mental de su exmarido y aclaró varias versiones que circulaban.

“La salud mental de él está cada vez peor”, aseguró Cirio. Consultada sobre si ella le había presentado al abogado que actualmente lo representa, fue categórica:

“Al abogado no se lo presenté yo porque no lo conocía. No es real”, dijo, desmintiendo versiones que la vinculaban con la defensa del empresario detenido.

La modelo también hizo referencia a los planes de maternidad que habían compartido durante la relación:

“Con respecto al bebé, era parte de nuestra intimidad. Yo conté que quería tener un hijo y que lo estábamos buscando”, recordó. Sin embargo, confesó que el contexto y los hechos que se conocieron en los últimos meses la llevaron a tomar una drástica decisión:

“Por todo lo que sucedió, decidí no seguir ni con ese plan ni con la relación. Insisto que su salud mental es algo que él tiene que tratar”, expresó.

Elías Piccirillo permanece alojado en el Módulo 1 del penal de Ezeiza, conocido como “El Codo”, mientras continúa la investigación judicial en su contra. La situación emocional del empresario y su vínculo con Jesica Cirio se volvió tema de interés público tras la viralización de audios que reflejarían su deterioro psicológico.