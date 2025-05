Alex Caniggia liquidó a Mariana Nannis y habló del difícil vínculo con su madre

El mediático habló sin filtros ni casette en una nota con Puro Show donde se sinceró sobre lo ocurrido con su mamá hace años.

Hoy 16:44

La madurez de Alexander Caniggia para referirse a la dolorosa realidad de su vínculo con Mariana Nannis, su madre, sorprendió por el hecho de haberse salido de su personaje de millonario, soberbio o desalmado.

“Desde que soy padre me cambió la vida y estoy mucho más maduro”, afirmó de entrada.

Entonces reveló: “Con mi madre no hablo hace años”.

El detonante fue cuando Mariana lo desalojó a él y a Melody Luz del departamento que habitaban, en plena llegada de Venezia: “Desde que pasó eso no hablé nunca más con ella. (...) Yo fui padre y ella me echó (del hogar) Me duele, es un golpe duro. Un puñal en el corazón. No sé si fue una traición, pero es algo que llevo en mi corazón y no se me va a ir porque es mi madre... es sangre”, continuó.

Entonces se sinceró: “Me gustaría juntarme a hablar con ella, pero creo que es imposible. Es muy jodido hablar con ella, y ella es muy jodida. Ese puñal lo tengo clavado en mi corazón, y no sé si el día de mañana se me irá o no”.