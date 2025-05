Macron llamó a endurecer la postura de Europa hacia Israel

El presidente francés declaró que "la creación de un Estado palestino es una exigencia política". Y afirmó que el tema se tratará en una cumbre de la ONU a mediados de junio que él co-presidirá.

Hoy 17:07

Francia y Europa podrían sancionar a Israel, si no respetan las reglas humanitarias, los derechos humanos y no entregan ayuda a la población en Gaza. Durante un viaje a Asia, el presidente francés Emmanuel Macron anunció este viernes que estaba dispuesto “a endurecer la postura europea contra Israel”, si no se abre caminos humanitarios en la Franja.

Macron declaró el viernes que "la creación de un Estado palestino", bajo ciertas condiciones, "no era simplemente un deber moral, sino una exigencia política".

Enumeró las condiciones: "la liberación de los rehenes" retenidos por Hamas, la "desmilitarización" del movimiento islamista palestino, su "no participación" en el gobierno de este Estado, la "reforma de la Autoridad Palestina", el reconocimiento por parte del futuro Estado de Israel y "su derecho a vivir en seguridad", y la "creación de una arquitectura de seguridad en toda la región".

"Esto es lo que intentaremos consagrar con un momento importante el 18 de junio juntos, y yo estaré allí", dijo sobre la próxima conferencia de la ONU. Francia co-presidirá una cumbre internacional sobre la llamada “solución de dos Estados”, entre Israel y Palestina, en la ONU en Nueva York del 17 al 20 de junio.

Sanciones europeas

En una conferencia de prensa en Singapur, el presidente francés también afirmó que los europeos deben endurecer su postura colectiva contra Israel, si no hay una respuesta acorde con la situación humanitaria que se está dando en las próximas horas y días en la Franja de Gaza.

“En este caso, la Unión Europea deberá aplicar sus normas. Es decir, poner fin a los procesos que presuponen el respeto de los derechos humanos, algo que no ocurre hoy, y aplicar sanciones”, dijo.

Se refería al Acuerdo de Asociación entre los Veintisiete Países de la UE e Israel, que está a punto de ser revisado.

"Así que sí, debemos endurecer nuestra postura porque es necesario hoy. Pero aún tengo la esperanza de que el gobierno israelí cambie su postura y de que finalmente recibamos una respuesta humanitaria", añadió el jefe de estado francés.

Reacciones: "No hay ningún bloqueo humanitario", dice Israel

Las declaraciones del jefe de Estado generaron reacciones encontradas en la oposición y en el gobierno israelí.

Israel acusó al presidente francés de emprender una "cruzada contra el Estado judío".

"No hay ningún bloqueo humanitario. Eso es una mentira descarada", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en un comunicado.

"Pero en lugar de presionar a los terroristas yihadistas, Macron quiere recompensarlos con un Estado palestino. Sin duda, su día nacional será el 7 de octubre", señaló la cancillería israelí en referencia al ataque de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza.

La líder de los diputados de Reagrupación Nacional, Marine Le Pen, declaró en BFM-TV y RMC que “reconocer el Estado palestino hoy significa reconocer un Estado de Hamas” y “dar una recompensa” a esta "organización terrorista responsable del pogromo del 7 de octubre".

El diputado de izquierda Alexis Corbière (miembro del Partido Verde) enfatizó en TF1 "la urgencia de este gesto diplomático, que no será meramente simbólico", porque "la solución son dos Estados".