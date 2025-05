El consumo no repunta y crece la preocupación en el sector hotelero y gastronómico salteño

Freddy Soria, secretario de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, advirtió que la caída del consumo, el aumento de los costos y la presión impositiva que sigue siendo alta, complican seriamente la rentabilidad de un sector que emplea a más de 45.000 salteños.

Hoy 08:34

En diálogo con El Tribuno de Salta, Freddy Soria, secretario de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, pintó un panorama preocupante para uno de los sectores productivos más importantes del turismo provincial. Según el referente, la situación en 2025 no solo no mejoró, sino que se agravó respecto al año anterior, con una pronunciada caída del consumo, aumento de costos fijos y un contexto económico que no da señales de reactivación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“La verdad que viene bastante complicado en términos de baja de consumo, aumento de costos, servicios, alquileres, sueldos. Y esto repercute en la rentabilidad muy fuertemente”, explicó.

Soria fue claro: la recesión golpea fuerte en todo el país, pero en provincias como Salta, con alta dependencia del empleo público y una estructura económica más frágil, el freno al gasto estatal se siente aún más. “Cuando lo estatal pone un freno de mano, se resiente más que en otros sectores del país”, analizó.

El primer sector en caer y el último en levantarse

La hotelería y la gastronomía, al ser actividades ligadas al entretenimiento y al ocio, son las primeras en percibir la baja de consumo y también las últimas en recuperar niveles de demanda. A esto se suma un factor que complica aún más la ecuación: el movimiento del dólar.

“La diferencia de cambio hace que muchos argentinos elijan viajar al exterior en vez de vacacionar en el país, y Salta lo siente. También cayó el turismo extranjero, como lo muestran todas las estadísticas”, agregó Soria.

Temporada baja más baja de lo normal

Los meses de abril, mayo y junio suelen ser “temporada baja” en la provincia, pero este año la caída ha sido mayor a la esperada. Aunque el sector es heterogéneo y los números varían entre establecimientos, la mayoría de los empresarios reportan un retroceso claro frente a 2024.

En cuanto al empleo, uno de los rubros que más trabajo genera en la provincia más de 45.000 puestos directos e indirectos, Soria destacó que la mayoría de los establecimientos están haciendo esfuerzos para mantener su personal, aunque la situación es crítica.

Precios y promociones: una señal clara

La baja en la demanda también impactó en los precios. La gastronomía y la hotelería salteñas han salido a competir con fuertes promociones.

“Basta recorrer las calles y ver los carteles con ofertas. Esto refleja la baja en el consumo. Por ejemplo, lanzamos una campaña con el Ministerio de Turismo llamada Código Salta, con descuentos importantes para estimular la demanda”, explicó.

Respecto a la reciente polémica por el precio de la empanada, Soria lo minimizó: “Es anecdótico. En Salta hay una enorme diversidad de precios y opciones, y eso nos hace muy atractivos como destino turístico”.

¿Qué esperar de las próximas fechas clave?

De cara a las vacaciones de invierno y el Día del Padre, el sector tiene puestas sus esperanzas. “Estas son fechas en las que el consumo siempre sube. Y este año, con el calendario escalonado, vamos a tener casi un mes completo de vacaciones en el país, lo que puede ayudarnos a sostener un buen nivel de ocupación”, dijo esperanzado.

Presión impositiva y competitividad

Finalmente, Soria señaló que la presión impositiva sigue siendo un obstáculo clave para la competitividad del sector, tanto frente a destinos internacionales como entre provincias argentinas.

“Estamos en desventaja incluso respecto a provincias vecinas que pagan menos impuestos. Los anuncios recientes de los gobiernos provincial y municipal son un buen primer paso, pero falta mucho”.

Mientras el sector resiste con promociones, reducción de márgenes y esfuerzo por mantener empleos, la expectativa está puesta en que las vacaciones de invierno y algunas fechas clave ayuden a reactivar el consumo.