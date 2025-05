Así serán los accesos al Estadio Único “Madre de Ciudades” para la final entre Platense y Huracán

La Liga Profesional informó sobre los accesos para el gran duelo de este domingo que definirá al campeón del Torneo Apertura en Santiago del Estero.

Hoy 15:48

La Liga Profesional de Fútbol informó los detalles de acceso al Estadio Único "Madre de Ciudades" para el partido entre Huracán y Platense, correspondiente a la Final del Torneo Apertura 2025, que se disputará este domingo 1 de junio a las 17 en Santiago del Estero.

Ingreso al estadio: todo lo que hay que saber

El ingreso al estadio estará habilitado desde las 14, tres horas antes del comienzo del encuentro. Se recuerda que no se venderán entradas en el estadio ni en sus inmediaciones durante el día del partido.

Todos los espectadores deberán presentar obligatoriamente su DNI Tarjeta (físico) para ingresar, ya que las entradas son personales e intransferibles, y solo podrán acceder aquellas personas cuyos datos hayan sido cargados correctamente en la plataforma Deportick.com al momento de la compra.

Importante

No se aceptarán fotocopias ni fotos del DNI.

No se permite el ingreso con entradas a nombre de otra persona.

No habrá boleterías habilitadas el día del partido.

Apertura de puertas

Horario: 14:00

Recomendaciones

Llegar con anticipación para evitar aglomeraciones.

Portar el DNI físico en mano al momento del ingreso.

Respetar los accesos asignados por sector.

La Liga Profesional destaca la importancia de cumplir con los requisitos establecidos para garantizar una jornada segura y ordenada en una final que promete ser apasionante entre el Globo de Parque Patricios y el Calamar de Vicente López.

Accesos