Gran Hermano: Bati rompió una de las reglas más graves y en redes piden su expulsión

El participante dio información del exterior a sus compañeros y podría ser sancionado por la producción.

Hoy 21:08

Durante las últimas horas, Bati, uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano (Telefe), volvió a estar en el centro de la escena tras ser captado por las cámaras dando información del exterior a sus compañeros Juan Pablo y Eugenia, lo cual constituye una falta gravísima dentro del reglamento del reality.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a pedir la expulsión inmediata del jugador, al considerar que transmitió estrategias y percepciones del público, algo estrictamente prohibido por la producción.

“¿Las últimas semanas las van a pasar mal por algo que los haga enojar? Enójate, pero no te ensañes porque te perjudica”, se lo escucha decir a Bati en un clip que rápidamente se viralizó.

Acto seguido, el joven aconsejó a sus compañeros sobre cómo deberían manejarse en la convivencia para no ser mal vistos por la audiencia: “No se peleen con nadie. Los comentarios ácidos están buenos porque marcan rivalidad, es divertido, sos picante, pero no te ensañaste, no le gritaste. Eso está bueno”.

Más adelante, fue aún más claro en su intento de influenciar: “No está todo bien, porque la gente ve todo. Tuvieron la suerte de que quizás el foco estaba en otra cosa en ese momento. Podemos hablar entre nosotros, pero es como en el colegio: ¿te gusta el que hace bullying? No”.

Las palabras de Bati fueron interpretadas como una forma de bajar línea desde lo que él cree que se ve desde afuera, un intento de modificar el comportamiento de sus compañeros para agradar al público y llegar a la final, lo que representa una violación directa al reglamento del programa.

Hasta el momento, la producción del ciclo conducido por Santiago del Moro no se pronunció oficialmente sobre lo sucedido, pero no se descarta que en las próximas galas se tomen medidas. Las redes ya ardieron con el tema y #ExpulsiónParaBati se convirtió en tendencia, con miles de usuarios que consideran que el jugador debería abandonar la casa por romper las reglas.

No sería la primera vez que un participante es expulsado por este tipo de conductas. En ediciones anteriores, se aplicaron sanciones similares por brindar datos del exterior o por recibir información privilegiada, con el objetivo de mantener la transparencia del juego y la igualdad de condiciones.

La expectativa crece entre los fanáticos del reality, que esperan una definición en las próximas horas. Mientras tanto, la tensión dentro de la casa aumenta, y Bati quedó, una vez más, en el ojo de la tormenta.