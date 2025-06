Los festejos del PSG por la Champions League terminaron en tragedia: ya son dos los muertos en Francia

Según la Policía local, se trata de una mujer y un joven de 17 años que fue apuñalado en la noche del sábado en Dax, en el suroeste de Francia.

Los festejos por la consagración del Paris Saint-Germain en la final de la Champions League se vieron empañados por una serie de episodios violentos que dejaron un saldo trágico en Francia: al menos dos personas murieron, 192 resultaron heridas, y hubo 559 detenidos, según el balance provisional difundido por las autoridades.

Uno de los hechos más graves ocurrió en París, donde una mujer murió embestida por un vehículo que chocó su moto en el distrito XV, en el oeste de la ciudad y no muy lejos del Parque de los Príncipes, estadio del PSG. Las autoridades no revelaron aún su edad ni nacionalidad.

La segunda víctima fatal fue un adolescente de 17 años que fue apuñalado en el pecho en la ciudad de Dax, en el suroeste del país. El joven fue trasladado en estado crítico a un hospital, pero no sobrevivió. Las circunstancias del ataque aún no fueron esclarecidas y la Policía Judicial de Bayona investiga el caso. Según el diario local Sud Ouest, aún no se confirmó si la víctima era hincha del PSG.

Además, en Grenoble, un vehículo atropelló a una multitud, hiriendo a cuatro miembros de una misma familia, dos de ellos de gravedad. El hecho ocurrió a unos 500 kilómetros al sureste de París, durante la madrugada del domingo.

Los disturbios más intensos se registraron en la capital francesa, donde cerca de 500 personas fueron arrestadas por enfrentamientos con la policía, saqueos y destrozos en distintos puntos de la ciudad. A pesar del despliegue de 5.000 agentes, la violencia se desató en calles, comercios y espacios públicos.

En total, se reportaron 692 incendios en todo el país, de los cuales 264 afectaron a vehículos, lo que refleja la magnitud del caos que reinó tras la victoria del PSG.

Lo que debía ser una celebración histórica para el club parisino y sus fanáticos, terminó en una noche de luto, violencia e incertidumbre para miles de ciudadanos franceses.