Victoria de Yannantuoni en la Carrera 2 del TCR South América en Termas de Río Hondo

Hoy 13:36

Fabian Yannantuoni, tras una largada espectacular que lo llevo del séptimo al segundo lugar, ganó la segunda carrera del TCR South América en Termas de Río Hondo a bordo de un Link & CO 03 TCR. Segundo finalizó Leonel Pernia con Honda y tercero Nelson Piquet Jr, también con un Civic de la marca japonesa.

Buena largada de Fabricio Pezzini con un Cupra León VZ que se sostuvo en la punta de la segunda carrera del TCR South América tras aguantar el ataque en los primeros metros de carrera por parte de Fabián Yanantuoni que paso 5 autos tras una salida espectacular. En tanto Juan Angel Rosso se ubicaba tercero y Leonel Pernia cuarto. Cabe destacar que en estos primeros metros Rasetto que largó segundo se fue ancho en la curva de la herradura y cayó a la sexta posición.

Con el correr de los giros la carrera se planchó en el pelotón de adelante, siempre comandado por Pezzini y la pelea estaba por el quinto puesto que era propiedad de Piquet tras superar a Mariano Pernia y a Reís.

Promediando la competencia se produjo el abandono de Rosso y así Leonel Pernia con el Civic heredaba la tercera posición de la carrera y se afirmaba en la punta del campeonatos. En este instante de la competencia el líder Pezzini comenzó a tener problemas con el Cupra porque se le desprendió un bulon de la trompa y le producía mucha vibración en el auto. En tanto Rafa Reís que venía quinto fue sancionado con un pase y siga por un adelantamiento en la largada.

En la última vuelta el capot del auto de Pezzini no aguanto debido al desprendimiento de la trompa del Cupra, le tapo la visión al piloto argentino y así Fabián Yannantuoni con el Lynk & CO tomó la punta para no soltarla hasta la bandera a cuadros y así lograr una victoria muy importante en Termas de Río Hondo, los compañeros de equipo Leonel Pernia y Nelson Piquet Jr completaron el podio con los Honda Civic, mientras que Pezzini que tenía la victoria en el bolsillo se tuvo que confirmar con la cuarta posición.