Adam Bareiro no seguirá en Al-Rayyan y debe volver a River, aunque su futuro es incierto

El club asiático decidió no hacer uso de la opción de compra, por lo que deberá regresar al Millonario, entidad con la que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027.

Hoy 16:56

Adam Bareiro no continuará en el Al-Rayyan de Qatar. El delantero paraguayo de 28 años finalizó su préstamo y el club asiático decidió no hacer uso de la opción de compra, por lo que deberá regresar a River Plate, entidad con la que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El atacante guaraní disputó 17 partidos en su paso por Medio Oriente, donde anotó seis goles y dio cinco asistencias. Su equipo finalizó quinto en la liga catarí, y le dedicó una despedida en redes sociales: “Gracias, Adam Bareiro. Te deseamos buena suerte y éxito en el futuro”, publicó el club en su cuenta oficial de Instagram.

Ahora, Bareiro debe presentarse nuevamente en Núñez, aunque todo indica que River le buscará una nueva salida. Marcelo Gallardo, actual entrenador del Millonario, ya avisó que pretende reforzar el ataque con otro centrodelantero en el próximo mercado de pases.

Cabe recordar que en su primer ciclo con la camiseta de River, en el segundo semestre de 2024, Bareiro disputó 16 partidos —solo cinco como titular— y no logró marcar goles. Al irse cedido, expresó: “Siento tristeza porque me toca irme rápido de un club que hizo mucho para incorporarme. A pesar de que estuve poco tiempo, parece que hayan pasado años por la afinidad con todos. Es una institución muy linda, que te exige mucho y no es para muchos”.

El futuro de Bareiro está abierto, y habrá que ver si algún club del fútbol argentino u otra liga del exterior aparece interesado en sumarlo de cara a la próxima temporada.