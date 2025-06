Ruth Madeley protagonizará el biopic de la activista Judy Heumann

La película, basada en las memorias de la activista, retrata su rol clave en la protesta histórica por la accesibilidad en 1977. Estará protagonizada por Ruth Madeley y se estrenará en 2026 por Apple TV+.

Apple TV+ trabaja en la producción de Being Heumann, adaptación cinematográfica de las memorias de Judy Heumann, figura clave en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos. El papel principal será interpretado por Ruth Madeley, actriz británica reconocida por sus trabajos en series como Years and Years, Doctor Who y El limpiador.

La película estará centrada en los acontecimientos de 1977, cuando Heumann lideró una protesta de 26 días en un edificio federal en San Francisco, exigiendo la aplicación de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, que establecía la accesibilidad obligatoria en espacios federales.

El guion fue escrito por la directora Sian Heder junto a Rebekah Taussig. Heder, ganadora del Óscar por CODA: Los sonidos del silencio, también se encuentra trabajando en otras dos adaptaciones literarias para Paramount Pictures: Tomorrow, And Tomorrow, And Tomorrow, basada en la novela de Gabrielle Zevin, y The Blue Afternoon That Lasted, inspirada en un relato corto de Daniel H. Wilson.

Ruth Madeley, quien vive con espina bífida y utiliza silla de ruedas, encabezará un reparto que aún no fue confirmado en su totalidad. La producción está a cargo de David Permut y Kevin Walsh, en colaboración con Apple Studios y The Walsh Company. El estreno está previsto para 2026.