River, Vélez, Racing y Estudiantes, con rivales confirmados en los octavos de final de la Copa Libertadores

Los equipos argentinos ya conocen a los rivales que enfrentarán en la siguiente fase del certamen continental.

Hoy 12:45

Este lunes, la Conmebol realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en Luque, Paraguay, donde quedaron definidos los enfrentamientos que marcarán el inicio de la fase decisiva del torneo.

River, Vélez, Racing y Estudiantes ya conocen a sus rivales y el trayecto hacia la gran final, que se disputará en Lima.

Así quedaron las llaves de los octavos de final

Llave 1

Atlético Nacional vs. San Pablo

Botafogo vs. Liga de Quito

Libertad vs. River

Universitario vs. Palmeiras

Llave 2

Fortaleza vs. Vélez

Peñarol vs. Racing

Cerro Porteño vs. Estudiantes

Flamengo vs. Internacional

Las series de ida y vuelta se jugarán entre julio y agosto, y los ganadores accederán a los cuartos de final, donde se enfrentarán según el orden establecido en el sorteo.