Una mujer argentina de 21 años se volvió viral por su asombroso parecido con Britney Spears

Sus videos en TikTok superan los 13 millones de reproducciones, Mía Saguier Marcuzzi, revolucionó las redes sociales.

Hoy 10:00

La actriz argentina Mía Saguier Marcuzzi se ha convertido en una sensación viral en redes sociales debido a su sorprendente parecido con la famosa cantante Britney Spears.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este asombroso parecido, junto con su iniciativa de recrear varios de los icónicos estilos de Spears a través de videos en su cuenta de TikTok, la llevó a superar las 13 millones de visualizaciones en su cuenta @itismimibitch.

Saguier Marcuzzi, de solo 21 años, manifestó su interés en protagonizar la película biográfica oficial de Spears, denominada The Woman In Me, un proyecto respaldado por Universal Pictures. Para lograr este sueño, ha recurrido al talento de maquilladores, peinadores y estilistas, quienes la han ayudado a encapsular la esencia de la estrella pop.

Mía comenzó su carrera artística a los 10 años y perfeccionó su talento en actuación en la prestigiosa NYU Tisch School of the Arts en Nueva York.

La confirmación de la adaptación cinematográfica del libro de memorias de Britney Spears, lanzado en 2023, fue el catalizador para que Mía emprendiera su campaña para obtener el papel protagónico en la película.

De manera estratégica, utilizó sus habilidades y el poder de las redes sociales para sumar seguidores y captar la atención de los fanáticos de Spears alrededor del mundo.

La película biográfica se basa en las memorias The Woman In Me, que se convirtieron en un éxito de ventas el año pasado y serán llevadas a la gran pantalla con la dirección de Jon M. Chu.

Conocido por su trabajo en películas como Wicked, In The Heights y Crazy Rich Asians, Chu señaló que tiene una “concepción inicial” para la narrativa de la película. En declaraciones, resaltó la importancia de la historia de Britney Spears y brinda un vistazo de cómo la sociedad trata a los jóvenes y las figuras públicas.

Además, subrayó que Spears representa a una generación que creció en las últimas dos décadas del siglo XX.

La asombrosa transformación de Mía Saguier Marcuzzi ha generado una ola de comentarios en redes sociales, con fanáticos de todo el mundo expresando su sorpresa por el parecido de la actriz con Britney Spears. Algunos de los comentarios incluyen frases como “Sí, se parece a la Britney Spears joven”, “Es igual a Britney Spears de los 2000s”, “La juventud de Britney Spears”, y “¡Uy, es igualita a Britney Spears! Son idénticas cuando Britney Spears estaba más joven”.