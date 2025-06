Julia Garner protagonizará una serie sobre una megaestafa con criptomonedas

La actriz dará vida a Caroline Ellison en el drama The Altruists, sobre el colapso multimillonario de FTX.

Julia Garner, reconocida por sus premiados papeles en Ozark e Inventing Anna, será la protagonista de The Altruists, una nueva miniserie de ocho episodios que retratará el ascenso y caída de Sam Bankman-Fried y Caroline Ellison, los jóvenes cerebros detrás del colapso multimillonario de FTX.

En la serie, Garner interpretará a Ellison, una matemática brillante que se convirtió en la directora ejecutiva de Alameda Research y en pieza clave del escándalo financiero que sacudió al mundo de las criptomonedas. Su coprotagonista será Anthony Boyle (Masters of the Air), en el rol de Bankman-Fried.

El guion y la producción están a cargo de Graham Moore (The Imitation Game) y Jacqueline Hoyt (The Underground Railroad), quienes también oficiarán como showrunners. James Ponsoldt (Daisy Jones & The Six) dirigirá el primer episodio.

“Durante casi tres años, esta historia ha sido mi obsesión diaria”, dijo Moore sobre el proyecto. “Julia es una actriz extraordinaria y estamos entusiasmados de que dé vida a una figura tan compleja como Caroline Ellison”.

La serie es parte de la colaboración entre Netflix y Higher Ground Productions, la productora fundada por Barack y Michelle Obama. Garner también figura entre las productoras ejecutivas del proyecto, que explorará cómo el idealismo extremo, la ambición y las relaciones personales pueden derivar en una estafa de más de 8 mil millones de dólares.

Con The Altruists, Julia Garner vuelve a sumergirse en un personaje femenino poderoso, polémico y en el centro del huracán, reafirmando su lugar como una de las actrices más versátiles y demandadas de su generación.