Tras gritar campeón con Platense, Taborda disparó con todo contra la dirigencia de Boca

El mediocampista ofensivo, a préstamo en el Calamar, le apuntó a los que "dudaron" de él en su regreso al Xeneize.

Hoy 15:43

Vicente Taborda fue uno de los grandes protagonistas en la histórica consagración de Platense, que se coronó campeón del Torneo Apertura 2025 tras vencer 1-0 a Huracán en el Estadio Único “Madre de Ciudades” de Santiago del Estero. El volante ofensivo, a préstamo desde Boca Juniors, no solo fue clave dentro de la cancha, sino también fuera de ella, con declaraciones picantes tras la vuelta olímpica.

“Yo no puedo dudar de mí. La gente que dudó de mí, ojalá lo esté viendo por la tele”, lanzó Taborda apenas finalizó el encuentro, apuntando contra los responsables de su salida del Xeneize. Aunque evitó dar nombres, su crítica pareció estar dirigida a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, más que al cuerpo técnico actual de Diego Martínez, con quien ya había tenido diferencias tras su salida en 2024.

Una carrera de idas y vueltas con Boca

Taborda, de 23 años, debutó en la Primera de Boca en 2021, pero nunca logró continuidad. Su primer préstamo a Platense fue en 2022, donde tuvo una muy buena temporada que lo catapultó de nuevo al Xeneize. Sin embargo, en su regreso, apenas sumó minutos y su única participación destacada fue en la final de la Libertadores 2023 ante Fluminense, cuando ingresó en los últimos 15 minutos. Poco pudo hacer en aquella noche frustrante en el Maracaná.

Con la llegada de Diego Martínez al banco de Boca, Taborda volvió a quedar relegado: solo jugó 216 minutos en seis partidos. Sin chances de mostrarse, eligió regresar a Platense, donde volvió a sentirse importante. “Necesitaba jugar, hace un año estoy acá y cada vez me fui sintiendo mejor. Sergio Gómez dijo que Platense es un club de oportunidades, y puedo hablar de mi caso”, señaló el enganche tras la final.

Futuro incierto: ¿vuelve a Boca o se queda en Platense?

Taborda está a préstamo en el Calamar hasta diciembre de 2025. Boca podría repescarlo antes, aunque su continuidad dependerá del análisis que haga el nuevo entrenador, Miguel Ángel Russo, sobre su situación. Por contrato, el mediocampista ofensivo aún tiene vínculo con Boca por una temporada más.

Mientras tanto, el jugador se mostró agradecido con el club de Vicente López. “Es una alegría gigante. Platense me abrió las puertas y eso no me lo voy a olvidar nunca. Espero que nunca se olviden de la primera estrella del club”, afirmó, emocionado.

Su gran desempeño y protagonismo en el título dejan una pregunta inevitable: ¿tendrá por fin su lugar en Boca, o seguirá brillando lejos de La Bombonera?