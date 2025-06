Santiago Maratea sobre su relación con Guillermina Valdés: "Estoy muy agradecido de haberla conocido"

El influencer se refirió como nunca a su vínculo con la modelo y empresaria, en una entrevista con el programa Infama.

Hoy 23:08

Santiago Maratea sorprendió con sus declaraciones al hablar en profundidad sobre su vínculo sentimental con Guillermina Valdés. El influencer fue abordado por las cámaras de Infama a la salida de una cena con amigos y no esquivó las preguntas sobre la relación que mantuvo con la modelo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Me van a preguntar por Guille toda la vida. Es una linda mujer y estuve muy enamorado”, reconoció Maratea, quien ya había confirmado meses atrás que ambos compartieron una historia de amor.

Durante la breve entrevista, el influencer expresó su admiración por Valdés y destacó lo que representó para él ese vínculo: “Siempre que la veo, me encanta verla. Siempre que la veo, algo me llevo, es siempre una enseñanza. Algo siempre me enseña Guille, alguna frase o algo”.

Maratea también recordó que había confirmado la relación públicamente durante una visita al programa de Mirtha Legrand y no dudó en expresar sus sentimientos: “Ella me pareció una gran mujer. Estoy muy agradecido de haberla conocido y que me haya abierto la puerta de su casa y de su corazón, y compartir una historia con ella. Nos queremos muchísimo”.

Con estas palabras, el influencer dejó en claro que, más allá de los tiempos mediáticos, la conexión con Valdés fue significativa y continúa marcada por el respeto y el cariño mutuo.