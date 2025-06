Dua Lipa fusiona música y literatura: lanza su pódcast literario en Spotify

Spotify logró un gran fichaje al sumar a su catálogo el pódcast Service95 Book Club de la estrella del pop Dua Lipa.

Hoy 07:28

A partir del 10 de junio de 2025, la plataforma de streaming musical pondrá a disposición los episodios de esta serie de entrevistas con autores, en formato de video, a través de Spotify.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este pódcast en video, la ganadora del Grammy —conocida por canciones como One Kiss y Levitating— conversa con reconocidos escritores sobre sus obras, dentro del segmento llamado La lectura del mes de Dua.

“Es un verdadero placer dar la bienvenida a Dua Lipa y al Service95 Book Club a Spotify”, expresó Roshni Radia, editora de audiolibros en Spotify. “El estilo único de Dua y su evidente pasión por la literatura hacen que esta colaboración sea perfecta para nosotros. Refleja todo el ecosistema de talento creativo presente en Spotify. Estamos entusiasmados por ver cómo los fans de su música se enamoran de esta serie de entrevistas y descubren nuevos autores cuyos audiolibros también podrán escuchar en la plataforma”.

Dua Lipa

Lipa reveló en exclusiva cuáles son sus tres libros para este verano. Se trata de This House of Grief, de Helen Garner, una crónica de no ficción sobre un caso en el que un padre es acusado de conducir su coche hacia un embalse con sus tres hijos en el asiento trasero; Dream Count, de Chimamanda Ngozi Adichie; y Fearless & Free, de Josephine Baker, una memoria recientemente publicada por primera vez en inglés.

“Para mí, una de las mejores cosas de leer es poder hablar con mis amigos sobre ese libro que me voló la cabeza”, contó Lipa. “Pero, sin duda, la fantasía definitiva sería tener al autor en la habitación con nosotros, respondiendo todas nuestras preguntas sobre el mundo increíble que crearon. Bueno, esa fantasía la estoy viviendo en el pódcast Service95 Book Club, donde en cada episodio comparto un libro que amo y me acompaña el autor. Para alguien que realmente está obsesionada con los libros, esto es un sueño hecho realidad”.