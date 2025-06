Estudiante salteña que denunció a su profesor por abuso dijo que todo era una mentira

Además, señaló a la psicóloga del Poder Judicial de la vecina de Salta de haber ocultado la declaración en la que admitía que todo era un invento.

Un docente salteño de 50 años que estuvo detenido desde marzo de 2024, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de 13 años, alumna del mismo establecimiento escolar, denunció penalmente a la psicóloga del Distrito Judicial Tartagal, Silvia Susana Fuenzalida, porque la mujer omitió presentar el informe en el que se daba cuenta que la supuesta víctima había mentido.

La madre de la menor, en el mismo informe, también reconocía que la chica de 13 años, enojada porque no la dejaban salir con sus amigos, acusó falsamente al docente de haberla violado.

El informe en el que Fuenzalida reconoce que la menor no tiene conductas compatibles con una víctima de un abuso sexual y que, por el contrario, la menor presentaba todas las características de ser una chica mendaz, fue presentado 11 meses después de ser elaborado. De hecho, se incorporó al expediente recién tres días antes del juicio oral y público en el que el docente acusado resultó sobreseído del grave delito que se le imputaba.

Benicio Cuellar, el docente que hasta el 23 de marzo del año pasado se desempeñaba como maestro bilingüe en la escuela de la comunidad Zanja Honda, resultó sobreseído el viernes pasado, por lo que a las pocas horas presentó su denuncia contra la licenciada Silvia Susana Fuenzalida.

También los dos abogados penalistas que lo patrocinaron en el juicio hicieron lo propio. "No se trata solamente del daño que esta psicóloga le provocó al señor Cuellar sino que su accionar afectó las garantías constitucionales, el debido proceso. ¿Quién puede asegurarle a cualquier ciudadano que esta mujer no ocultará información fundamental en una causa con la intención lisa y llana de perjudicar a un imputado?", se preguntaron.

"Por muchísimo menos en este distrito han habido caso de funcionarios sometidos a jury de enjuiciamiento", explicó el penalista Rambert Ríos, quien junto al doctor Gonzalo Maidana defendieron al docente de la grave y falsa denuncia por abuso sexual con acceso carnal calificada por la condición de educador que pesaba sobre Cuellar.

El docente, luego de que el tribunal en base a las evidencias presentadas por la defensa decidiera sobreseerlo regresó con su familia a la comunidad Zanja Honda y de manera inmediata decidió denunciar a la psicóloga del Poder Judicial.

Parte del informe que la licenciada Fuenzalida omitió incorporar:

* En la segunda entrevista N.G. (madre de la menor denunciante) comenta de manera espontánea y con mucha preocupación que su hija le contó en esos días que todo lo que dijo es mentira, que lo hizo porque no la dejaban salir. Expresa que su hija nunca tuvo problemas para dormir, no tiene pesadillas, también come bien. Tiene amigos varones, primos y le gusta compartir con ellos.

* Puntos de pericia a N.N.C.: Grado de fantasía y mendacidad: Alto grado de fantasía e imaginación por lo que la tendencia al análisis es menor. Omnipotencia a nivel de pensamiento que la lleva a emitir juicios errados y muy subjetivos y como consecuencia a mentir.



