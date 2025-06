Intensa búsqueda de una nena de 13 años: su padre notó que faltaba mucha ropa

Morena Pérez dejó una carta a su hermana antes de desaparecer: desde el viernes 30 de mayo, su familia no sabe nada de ella.

Hoy 11:58

Morena Pérez, una adolescente de 13 años que fue vista por última vez el pasado 30 de mayo, es intensamente buscada por su familia, quien la vio irse de su casa en Banfield con una mochila y desde entonces no sabe nada de ella.

Los padres de Morena, Mario y Mariela, precisaron que su hija vestía un jogging color beige, una campera, zapatillas blancas y una mochila color bordó en la que se llevó “mucha ropa”.

“La mamá tuvo una discusión con la hermana y ella decidió irse, porque la hermana también se iba (tiene 19). En la casa de la madre de Morena encontraron una carta en la que le decía a la hermana que la esperaba en un supermercado chino, que no dijera nada”, relató Mario Pérez en Arriba Argentinos (el trece).

“Esa carta la dejó guardada en su habitación y recién la encontraron ayer. La hermana tampoco la vio, incluso no se fue a ningún lado. Presumimos que Morena esperaba a su hermana y, como no llegó, comenzó a deambular y se fue”, agregó el hombre.

“No tenía teléfono, solo se fue con ropa”, remarcó el papá de Morena, quien realizó la denuncia junto a la mamá de la menor.

En las últimas horas, dos personas le confirmaron a los papás de la adolescente que la vieron caminando por Villa Fiorito, a aproximadamente 30 cuadras de donde vive Morena junto a su familia.

“No tengo sospechas, tengo miedo. Las ideas que se me ponen en la cabeza me desbordan. Hace cuatro días que no veo a mi hija, que nadie sabe nada. Que no hay indicios de nada”, expresó Pérez.

Desde la Escuela Secundaria N°53 de Banfield, institución a la que concurre Morena, se pusieron en contacto con los padres de la adolescente para participar de manera activa en la búsqueda.

La familia de Morena pide que, ante cualquier información, se comuniquen con ellos directamente a los siguientes números: 1126786386/1165861188.