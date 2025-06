Qué pasará con los 12 jugadores de River que terminan su contrato en diciembre

El Millonario tiene una docena de futbolistas cuyos vínculos se terminan a fin de año.

Hoy 15:31

Mientras el plantel de River intensifica su preparación para el Mundial de Clubes, la dirigencia trabaja a contrarreloj en dos frentes: sumar refuerzos para competir al máximo nivel internacional y resolver el futuro contractual de 12 futbolistas que finalizan su vínculo en diciembre.

El primero en abandonar el club será Federico Gattoni, quien regresará a Sevilla a mitad de año tras disputar solo siete partidos con la camiseta de River. Aunque iba a integrar la lista como quinto central, su ciclo en Núñez ya concluyó.

Ídolos en la recta final

Entre los que están en el radar para renovar se encuentran varios referentes históricos. Enzo Pérez, a sus 39 años, podría extender un año más su vínculo o retirarse como profesional. Algo similar sucede con Milton Casco (37), quien ya expresó su deseo de colgar los botines en River, aunque Gimnasia de La Plata lo tiene en la mira.

Otro con pasado glorioso es Ignacio Fernández. Con 35 años y un rendimiento ascendente, Gimnasia también sueña con repatriarlo, aunque su permanencia en River no está descartada.

Casos especiales y nombres en duda

El caso de Gonzalo “Pity” Martínez genera expectativa. A los 31 años, y tras superar duras lesiones, Gallardo confía en que pueda recuperarse. Si logra sumar minutos y mantenerse sano, se encaminaría a una renovación.

Otros nombres que generan incertidumbre son Leandro González Pirez y Matías Kranevitter. El primero, cuarto defensor en la consideración del DT, podría continuar si no llega una oferta concreta. El tucumano, en cambio, tiene prácticamente sellada su salida.

En una situación similar está Manuel Lanzini, de discreto rendimiento desde su regreso. Si no logra continuidad, la MLS aparece como destino probable.

Renovaciones y préstamos por resolver

Rodrigo Aliendro podría renovar automáticamente si cumple el 50% de los partidos, aunque perdió terreno en la consideración. Por su parte, Giuliano Galoppo, cedido por São Paulo, es del gusto de Gallardo. Si mejora su presente físico, River ejecutaría la opción de compra de tres millones de dólares.

Matías Rojas, ex-Racing, también finaliza contrato. Con apenas 118 minutos jugados en el año y afectado por múltiples lesiones, su futuro está en suspenso.

Colidio y Borja

Facundo Colidio es el jugador que la dirigencia quiere retener sí o sí. Titular indiscutido y uno de los goleadores del equipo, su renovación es una de las prioridades del semestre.

El caso de Miguel Borja es más complejo. Con 60 goles en 135 partidos, no hay avances en su renovación. A pesar de ser el único 9 de área del plantel, su estilo no encaja del todo en la idea del Muñeco. Podría marcharse a fin de año si no hay cambios en las negociaciones.

Con el foco puesto en el Mundial de Clubes, River deberá definir antes de fin de año si renueva su base histórica o encara una renovación profunda, mientras Marcelo Gallardo busca mantener su equipo competitivo para lo que viene.