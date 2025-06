El análisis del tributarista César Litvin en Libertad de Opinión ¿Está todo listo para usar los dólares del colchón?

Este martes el especialista en Derecho Tributario mantuvo una entrevista en Libertad de Opinión.

Hoy 21:33

En una entrevista con el programa Libertad de Opinión, el reconocido especialista en Derecho Tributario, César Litvin, analizó en detalle el nuevo programa lanzado por el Gobierno nacional para incentivar la utilización de los dólares “del colchón”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El tributarista explicó los principales cambios en materia impositiva y advirtió sobre los riesgos de movilizar ahorros no declarados sin un marco legal definitivo.

“El plan tiene dos etapas”, sostuvo Litvin, quien dirige el estudio Lisicki, Litvin y Asociados y es catedrático en la UBA. “La primera ya está en marcha: otorga mayor privacidad al contribuyente al reducir la información que recibe la AFIP –o ARCA, como se la está empezando a llamar– y elimina la exigencia de los bancos de solicitar declaraciones juradas, lo cual resguarda el secreto fiscal”.

Sin embargo, el experto enfatizó que todavía no está todo listo para usar esos dólares ahorrados en negro: “Falta modificar el régimen penal cambiario, penal tributario y la ley de procedimiento tributario. Hasta que no estén aprobadas esas normas, no hay seguridad jurídica. Mi consejo es: pensá en qué lo vas a gastar, pero no lo uses aún”.