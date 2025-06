Eugenia pidió disculpas por sus dichos sobre la tragedia de los Andes en Gran Hermano

La participante hizo referencia al accidente aéreo en una discusión y generó polémica dentro y fuera de la casa.

Hoy 22:24

En una nueva jornada de tensión dentro de la casa de Gran Hermano, Eugenia quedó en el centro de la polémica tras realizar comentarios relacionados con la tragedia de los Andes, en el marco de una discusión con otra participante, conocida como La Tana.

La situación no pasó desapercibida para la audiencia ni para El Big, quien advirtió que “de ninguna manera, ese accidente puede ser usado como ejemplo para una discusión en la casa”. Según se supo, no era la primera vez que Eugenia aludía al tema, ya que anteriormente había realizado un comentario similar que en su momento no fue sancionado.

Esta vez, la participante decidió tomar la palabra y pidió disculpas públicamente, explicando:

“Lejos de mí está el hecho de frivolizar semejante tragedia, de la cual soy fanática de los sobrevivientes y de cómo se manejaron en una situación límite. Nada que ver tiene eso con lo que dije…”.

Eugenia aclaró que la frase usada fue: “El traidor en el llano, en la montaña te asesina”, y remarcó que no tenía intención de relacionarla directamente con la tragedia. “No quise referirme a eso. Solo quise decir que no confío en La Tana, y que si estuviera durmiendo con ella, dormiría con un ojo abierto”, expresó.

La producción del programa no informó si tomará alguna medida disciplinaria, pero la situación generó un fuerte debate en redes sociales sobre los límites del juego y el respeto por hechos históricos sensibles.