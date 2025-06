Daniel Arroyo confía en la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad: “Es de pura justicia y humanidad”

El diputado nacional de Unión por la Patria habló en Radio Panorama sobre el proyecto que impulsa y aseguró que hay consenso para su aprobación. Advirtió que la situación del sistema de atención es “catastrófica” y criticó el accionar del Gobierno nacional.

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Daniel Arroyo se mostró confiado en que se aprobará la Ley de Emergencia en Discapacidad, iniciativa de su autoría que busca dar respuesta urgente al crítico panorama que atraviesan personas con discapacidad, sus familias y los prestadores del sistema de atención. “Creo que vamos a tener quórum y se va a votar. Es una ley de pura justicia, de pura humanidad”, afirmó en diálogo con Radio Panorama.

Arroyo explicó que el sistema está “totalmente desfasado” y brindó cifras que reflejan la crisis: “Una persona que trabaja cuatro horas en un taller cobra 28 mil pesos por mes, no por día. Un acompañante terapéutico cobra 3.000 pesos la hora. Los hogares y centros están a punto de cerrar, todos con deuda en la AFIP, que solo les dio respiro hasta el 30 de junio”.

Según detalló, el proyecto tiene tres ejes. El principal es la actualización del nomenclador: “Hay que tomar el valor previo a la devaluación del 120% y ajustarlo por inflación. Es de suma urgencia porque la situación es catastrófica”, advirtió.

El legislador remarcó que los problemas no comenzaron en los últimos 14 meses, pero en este último tiempo se profundizaron. “El nomenclador quedó congelado desde febrero de 2023 y hoy se desacomodó totalmente. Además, el Gobierno decidió maltratar a las personas con discapacidad”, denunció.

En cuanto a las auditorías sobre pensiones, Arroyo consideró que deben realizarse correctamente y con criterio. “Si una persona tiene una pensión que no le corresponde, hay que quitársela, pero hay formas de hacerlo. Mandaron 300 mil cartas documento pidiendo que presenten todos los estudios de nuevo. ¿Cuál es el sentido de que una persona con ceguera de nacimiento tenga que justificar su condición otra vez?”, cuestionó.

También criticó la resolución del 16 de enero, que instauró un nuevo baremo con condiciones regresivas: “Volvió 100 años atrás, reinstalando el concepto de pensión por invalidez laboral. Luego fue anulada, y ahora nadie sabe cuál es el criterio”.

“Planteamos hacer una auditoría seria, donde claramente, si alguien hizo algo que no corresponde, debe afrontar las consecuencias. Pero no podemos generar un estado de desesperación donde la gente no sabe qué hacer”, enfatizó Arroyo.

Finalmente, reiteró su esperanza de que la ley sea aprobada y advirtió que sería inaceptable un veto presidencial. “Hay que tener mucho estómago”, cerró.

Con el apoyo de Unión por la Patria (UxP), la izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Innovación Federal y un puñado de legisladores radicales, la oposición se prepara para debatir y aprobar este miércoles en el Congreso el proyecto de ley que permita declarar la Emergencia en Discapacidad.