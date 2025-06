Scaloni habló en la previa del duelo ante Chile: muchas bajas y la duda sobre Messi

El entrenador brindó su clásica conferencia de prensa y dejó varias definiciones, entre ellas la incertidumbre sobre la titularidad del capitán.

Hoy 13:13

En la antesala del duelo de este jueves ante Chile, por una nueva jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó su clásica conferencia de prensa y dejó varias definiciones, entre ellas la incertidumbre sobre la titularidad de Lionel Messi.

"Estuve hablando con él, seguimos hablando. Estuvimos en contacto este último tiempo. Para el partido no tenemos decidido si va a jugar de arranque o no. Estaría bueno saber cómo se encuentra a nivel físico", expresó Scaloni ante los medios. Y añadió: "En principio está para jugar, después valoraremos. Viene de un buen partido el sábado pasado y ya decidiremos".

El DT albiceleste también se refirió a las múltiples bajas por lesiones y suspensiones, que le complican el armado del equipo. "Van a haber muchas bajas, sobre todo en el centro del campo. No tengo confirmado el once porque radicará en el entrenamiento, pero daremos la oportunidad de jugar a chicos que no han jugado mucho. Es el momento para que tengan minutos", remarcó.

Pese a la importancia del encuentro, Scaloni dejó en claro que el foco también está puesto en dar rodaje a nuevos futbolistas. "El resultado siempre es importante pero hoy creemos que no es fundamental. Buscaremos que los jugadores se acoplen bien y sumen minutos en la Selección", señaló.

Sobre Mac Allister, Lo Celso y los convocados de último momento

Consultado por la ausencia de Alexis Mac Allister, el técnico explicó: "Alexis estaba en la lista, pero ha tenido unos problemas que arrastra desde hace un año. Decidimos con él que descanse. Por suerte no tenemos la necesidad de arriesgar jugadores, por eso llamamos a Barrenechea y Buendía".

También confirmó que Giovani Lo Celso no estará disponible: "Ha venido con un problema y seguramente no esté en ninguno de los dos partidos. Necesitamos recuperarlo bien", cerró Scaloni, en una lista que sigue sumando nombres fuera de acción.

La Selección Argentina visita a Chile con la misión de seguir sumando en las Eliminatorias, aunque el escenario no es el ideal. Las lesiones, el estado físico de Messi y la rotación abren interrogantes de cara a un partido que promete ser exigente.