El médico de Maradona suma al abogado de Máximo Thomsen a su defensa tras la anulación del juicio

Francisco Oneto, letrado de Javier Milei y de Máximo Thomsen, se une al equipo que representa a Leopoldo Luque, uno de los más complicados en la causa por la muerte del astro del fútbol.

Hoy 16:06

Luego de la anulación del juicio que debía determinar responsabilidades penales por la muerte de Diego Maradona, el médico Leopoldo Luque decidió reforzar su defensa legal con una figura de alto perfil: Francisco Oneto, el abogado de Javier Milei y de Máximo Thomsen, uno de los condenados a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Oneto, conocido en redes sociales como el “abogado nivel Dios”, confirmó su incorporación al equipo legal que representa a Luque. El letrado trabajará junto a Julio Rivas, quien lideró la defensa del neurocirujano en el proceso que fue anulado tras la recusación de la jueza Julieta Makintach, por su participación en la filmación de un documental secreto sin autorización judicial. También integran el equipo Mara Digiuni y Pablo Speranza.

“Era obvio que iba a ir preso”, había dicho Luque a TN tras conocer la nulidad del juicio. Imputado junto a otros seis profesionales de la salud por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, el médico volvió a defender su rol en los días previos a la muerte del Diez, el 25 de noviembre de 2020.

“No soy responsable de lo que pasó. Camino por la calle y nadie me dice nada”, aseguró. Además, apuntó contra las hijas del exfutbolista y se justificó por los polémicos audios que trascendieron durante la instrucción: “Me quieren meter preso porque dije algo de ellas, pero nosotros, los médicos, hablamos así”.

Sobre su vínculo con Maradona, Luque fue tajante: “Con Diego éramos amigos. Yo lo quería a él y él a mí. La única persona que me podía defender en este juicio ya está muerta”.

Por ahora, el proceso judicial quedó suspendido, pero con la incorporación de Oneto, la estrategia de la defensa de Luque promete volverse aún más mediática y combativa.