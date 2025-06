Melody Luz fulminó a Alex Caniggia tras su nuevo romance: “Se me sigue sin respetar”

La bailarina, madre de la hija del mediático, lanzó duras indirectas luego de que se conocieran imágenes de Caniggia junto a Ivana Capialbi. En redes, lo acusó de mentiroso, infiel y de no haber cuidado su familia.

Hoy 16:25

Melody Luz volvió a apuntar contra Alex Caniggia, el padre de su hija Venezia, tras la difusión de imágenes que lo muestran en plan romántico con Ivana Capialbi, una empresaria fanática de las marcas de lujo. Aunque no lo mencionó directamente, sus publicaciones en redes no dejaron lugar a dudas: el blanco de su bronca es su expareja.

“Nunca escupan para arriba ni bardeen cosas que después terminan consumiendo. Ah, y la familia es una y se cuida a tiempo”, escribió en una historia de Instagram, horas después de que salieran a la luz las fotos de Alex con su nueva compañía.

La bailarina no se guardó nada y fue por más: “Hay días que tengo ganas de servir el banquete. Hoy es uno de esos días”, lanzó en otra historia. Y siguió: “Recuerden que si van a tratar a alguien de cornuda en Twitter, asegúrense de no estar haciendo cornuda a su pareja, ¿no? Después, si vas a bardear personas por cierto tipo de cuerpo, asegurate de no terminar con una así”.

En un fuerte descargo, Melody expuso detalles íntimos de su separación y del vínculo con Caniggia: “Si ustedes ven conversaciones con otras minas, que están felicitando a una por hacerse una liposucción mientras vos seguís teniendo la faja posparto… Si dice que se habla con una hace cinco años, cuando conmigo estuvo tres… Igual, recuerden quién fue la mala, la p…, la abandonadora y la que no supo cuidar la familia. ¿Adivinen?”.

“Se me sigue sin respetar”, sentenció, haciendo referencia al trato que recibió tras la separación y a las versiones mediáticas que la señalaron como responsable de la ruptura.

Para cerrar, les habló a otras mujeres que puedan estar atravesando una situación similar: “La intuición que tenemos nosotras nunca falla. Salí de ahí. Podés ser feliz sin estar al lado de un infeliz que te miente en la cara. Que no te haga sentir que estás loca o que valés poco. La vida es una. Te lo digo yo, que salí”.