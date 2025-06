R.E.M. y la libertad de prensa

La popular banda de rock reaparece con una renovada versión de "Radio Free Europa", en defensa de la emisora en peligro de cierre por los recortes de Trump.

Hoy 07:19

Por Luis Vinker

Para Clarín

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ahora, que para los populismos de moda la cuestión es atacar la libertad de prensa (el húngaro Viktor Orban hizo punta y Trump lo toma como modelo), una de las llamas de resistencia puede ser el episodio de Radio Free Europa. En medio de su vendaval de incomprensibles anuncios, Trump ordenó desfinanciarla y liquidar el proyecto originado siete décadas atrás, durante Guerra Fría.

La radio tiene su sede en Praga y veinte corresponsalías, empleando a un millar de personas. Fue impulsada por Eisenhower y su secretario de Estado, Foster Dulles, para que millones de personas detrás de la Cortina de Hierro accedieran a todo tipo de información. Así, en los países del entonces área socialista se enteraron más rápido de acontecimientos como la rebelión húngara del 56 o las huelgas en los astilleros de Gdansk.

Tiranos como Stalin y Ceausescu ordenaron bloquearla, y lo mismo hicieron sus acólitos. La temible Stasi de Alemania del Este (tan elocuentemente retratada en “La vida de los otros”) ordenaba detener a cualquiera que escuchara esa radio. Carlos “El Chacal” colocó una bomba en la sede de Munich, en 1981.

Para la misma época, R.E.M. –la popular banda surgida en Athens, Georgia- lanzó un tema titulado justamente “Radio Free Europa”, incluido en su álbum Murmur.. Y aunque la banda ya se extinguió hace quince años, acudió ahora en ayuda de la emisora: R.E.M. lanzó un EP con cinco temas, incluida la renovada versión de Radio Free Europa. Lo hizo el 3 de mayo con motivo de Día Mundial de la Libertad de Prensa.

“Hay que ayudar a un medio de comunicación que lleva 75 años incordiando a dictadores y burócratas, y que ahora se ganó la antipatía de ese tirano grotesco llamado Trump”, explicó Mike Mills, bajista de la banda.

La militancia de Stipe

El líder y vocalista de R.E.M., Michael Stipe le expresó a la CBS que “amamos al periodismo, la libertad, el mundo. Ya sea en la música o en la prensa, la censura es siempre una amenaza a la verdad en todas partes”.

Por eso, recuperó aquel disco y enfrentó a personajes como Elon Musk quien –cuando aún integraba el gobierno de Trump- festejaba el eventual cierre de la radio: “Sí, que los cierren, ya nadie los escucha”. Stipe, a su vez, promovió la campaña “Lights out Meta”: por una semana boicoteó a Facebook, Instagram y todas las plataformas de la compañía “por ayudar al avance de la ultraderecha”.

Desde que el grupo se disolvió, sólo se habían reunido un año atrás para el ingreso al Hall de la Fama. Allí volvieron a escucharse sus temas más famosos como “Losing my religión” y “Everybody hurts.”. En ese momento, Stipe y Mills se reencontraron con los otros integrantes de la formación original, el guitarrista Peter Buck y el baterista Bill Berry.

De Athens a Buenos Aires

Considerada entre las mejores bandas del rock alternativo, R.E.M. se formó en Athens, estado de Georgia. Es una pequeña ciudad en la que también se encuentra la Universidad estatal (una de las más poderosas del deporte de EE.UU.) y donde nació Kim Basinger. También, donde nuestra Selección perdió 3-2 ante Nigeria por la medalla de oro del fútbol olímpico en 1996… En los pubs de ese ambiente universitario, R.E.M. se movía desde principios de los 80 y alcanzó la masividad una década más tarde.

Hace ya más de dos décadas, R.E.M. tocó por primera vez en Buenos Aires, cerrando –en la misma velada que el californiano Beck- el BA Hot Festival en el Campo Argentino de Polo. Allí intercalaron sus clásicos con sus temas nuevos, lo que iban a repetir en 2008 durante la velada final del Personal Fest, en el Club Ciudad de Buenos Aires. También hubo algunas alusiones políticas, una bienvenida a Barack Obama y críticas a Bush (h), y la promesa de una eventual tercer paso por la Argentina, que ya no se concretó.

Cómo gestionar el adiós

En 1986, R.E.M. grabó un tema titulado “It’s the end of the Worl as we know it/and I’feel fine” (“Es el fin del mundo tal como lo conocimos/Y me siento bien).

Stipe contó que se le ocurrió tras un sueño, donde él iba a una fiesta y todos los personajes tenían la misma inicial, LB: Leonard Bernstein, Lenny Bruce, Leonid Brezhnev, el crítico Lester Bangs.. Todos aparecen en la canción. Y esta sería una premonición cuando, mucho después, el grupo se disolvió.

Según escribió Fernando Navarro en El País “el grupo de Athens fue un maravilloso ejemplo en vida y también, otro maravillo ejemplo de saber colgar las botas. R.E.M. se disolvió amistosamente, sin grandes peleas ni traumas. Quisieron hacerlo ‘correctamente-, a la manera que ellos entendieron que se debía tomar una decisión tan importante. No hubo fuerzas externas ni problemas internos, sino que fue una decisión consensuada, sostuvo Stipe”.