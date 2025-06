Mikey Madison reemplazaría a Sydney Sweeney en la nueva adaptación de La máscara de la Muerte Roja

La actriz se encuentra en negociaciones para protagonizar la versión más reciente del clásico de Edgar Allan Poe.

Mikey Madison se encuentra en conversaciones para sumarse como protagonista a The Masque of the Red Death, nueva adaptación cinematográfica del relato homónimo escrito por Edgar Allan Poe en 1842. El proyecto había sido anunciado originalmente con Sydney Sweeney en el rol principal, pero la actriz debió desvincularse por incompatibilidades en su agenda, según confirmó The Hollywood Reporter.

El filme será dirigido y escrito por Charlie Polinger y contará con producción de Picturestart y A24, esta última encargada también de su distribución internacional. El rodaje está previsto para finales de este año o comienzos del próximo.

La trama original gira en torno a Próspero, un príncipe que se refugia en un palacio amurallado para escapar de una peste que asola su reino. En su interior, junto a un grupo selecto de nobles, organiza un baile de disfraces que se ve interrumpido por la aparición de una figura enmascarada que no ha sido invitada.

En esta nueva versión, Madison interpretaría a dos hermanas gemelas de clase alta. Una de ellas, desaparecida tiempo atrás, reaparece infiltrada entre los sectores más desfavorecidos para irrumpir en la fiesta organizada por la aristocracia.

De confirmarse su participación, sería el segundo proyecto cinematográfico de Madison tras ganar el Oscar por Anora. Antes, tiene previsto el rodaje de Reptilia, dirigida por Alejandro Landes (Monos), en la que compartirá protagonismo con Kirsten Dunst. Esta película, ambientada en Florida, aborda el oscuro comercio de animales exóticos a través del vínculo entre una higienista dental y una misteriosa sirena.

Madison también fue considerada para un papel antagónico en Star Wars: Starfighter, aunque las negociaciones no prosperaron debido a desacuerdos contractuales.

Por su parte, la salida de Sweeney podría estar vinculada a su participación en Split Fiction, adaptación del videojuego homónimo de Hazelight Studios y Electronic Arts. El proyecto será dirigido por Jon M. Chu, con guion de Rhett Reese y Paul Wernick, y será distribuido por Amazon MGM Studios.

Sweeney tiene pendiente el estreno de Echo Valley, película dirigida por Michael Pearce y escrita por Brad Inglesby, que coprotagoniza junto a Julianne Moore.

En tanto, Charlie Polinger también espera el estreno de The Plague, su ópera prima, recientemente presentada en el Festival de Cannes con críticas favorables. Protagonizada por Joel Edgerton, el filme explora dinámicas de poder y ansiedad en un campamento de waterpolo masculino.