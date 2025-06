Jessica Biel y Elizabeth Banks hablan de "The Better Sister" su nuevo proyecto

Las actrices protagonizan y producen la serie de Prime Video sobre dos hermanas separadas por el dolor, los celos y una historia familiar marcada por adicciones, traiciones y verdades ocultas.

En The Better Sister, Jessica Biel y Elizabeth Banks interpretan a Chloe y Nicky, hermanas distanciadas por años. Chloe, exitosa y perfeccionista, ha criado como propio al hijo de su hermana y se casó con su exmarido. Nicky, en cambio, lidia con un pasado de adicciones y una vida mucho más desordenada. La tragedia las vuelve a reunir y desentierra heridas profundas y recuerdos contradictorios.

La serie, basada en la novela de Alafair Burke, indaga en cómo dos hermanos pueden tener infancias muy distintas dentro de una misma familia. Tanto Biel como Banks reconocen que la historia las tocó personalmente: Biel por su experiencia en el medio desde muy joven y la presión de mantener una imagen impecable, y Banks por el contraste generacional con sus propios hermanos y el impacto del pasado militar de su padre.

Para Banks, mostrar el proceso de recuperación de Nicky a través de las reuniones de Alcohólicos Anónimos fue una oportunidad para representar con respeto un mundo que conoce de cerca. Biel, en tanto, encontró en Chloe un espejo de su vida pública: una mujer que oculta vulnerabilidad tras una fachada impecable.

Ambas actrices celebran la intensidad emocional del proyecto, que revela cómo el amor entre hermanas puede resistir incluso los vínculos más rotos cuando se enfrentan a una amenaza común. The Better Sister no solo habla de familia, también explora la identidad, la culpa y el precio de las apariencias.

En una entrevista realizada durante un evento de Deadline, Biel y Banks, también productoras ejecutivas de la serie, hablaron sobre cómo esta historia les tocó personalmente, la representación de la adicción y la violencia, y el instinto feroz de las mujeres por proteger a su familia.

¿Cómo describen su relación y el proceso de conectarse para interpretar a hermanas?

"Desde el principio, tuvimos buena química. Yo soy hermana mayor y ambas somos madres de niños. Mis hijos son más grandes, así que llevo más tiempo en esto y pude darle algunos consejos. Se sintió como una relación de hermanas desde el arranque", dijo Elizabeth Banks.

Por su parte, Jessica Biel expresó: "Yo también soy hermana mayor, pero no tengo hermanas. En mi grupo de amigas —que es muy unido— soy la más joven, así que estoy acostumbrada a que me digan qué hacer. Así funciono: “¿Qué hay que hacer? ¿Cómo?” Cuando Elizabeth dice algo, le digo: “Sí, lo hago así. Perfecto”.