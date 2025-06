Sydney Sweeney deslumbra en la premiere de “Echo Valley” junto a Julianne Moore

La actriz acapara miradas con un look impactante mientras crece la expectativa por su nueva película y proyectos personales.

Hoy 11:04

Sydney Sweeney fue el centro de atención durante la premiere de Echo Valley, al lucir un elegante vestido rojo que resaltó en la alfombra del evento. A su lado, la actriz compartió protagonismo con Julianne Moore, con quien lidera el elenco del esperado thriller psicológico producido por Apple Original Films.

La película, dirigida por Michael Pearce y escrita por Brad Ingelsby (Mare of Easttown), sigue la historia de una mujer (Moore) que vive una vida tranquila en una granja de rehabilitación para caballos, hasta que la inesperada llegada de su hija (Sweeney) desencadena una cadena de tensiones y secretos familiares. El filme promete una exploración intensa de los vínculos madre e hija, con actuaciones que ya generan expectativas entre la crítica.

El evento se da en un momento de fuerte presencia mediática para Sweeney, quien ha sido noticia no solo por sus recientes trabajos en cine y televisión, sino también por su creciente influencia en el mundo de la moda y su incursión como productora ejecutiva. Tras el éxito de Anyone But You y su comentada participación en Madame Web, la actriz consolida su estatus como una de las figuras más versátiles y buscadas de su generación.

Con Echo Valley en camino, Sweeney suma un nuevo título a su ya variado repertorio, reafirmando su apuesta por papeles complejos y producciones de alto perfil.