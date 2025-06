Iliana Calabró explotó contra Eduardo Feinmann tras la dura crítica por Fabián Rossi

La actriz Iliana Calabró indicó que llevará a la Justicia a quienes ensucien su apellido luego de la picante declaración de Eduardo Feinmann ante la detención de Fabián Rossi por la Ruta del dinero K.

Tras la detención de Fabián Rossi por la causa de lavado de dinero denominada la Ruta del dinero K, Iliana Calabró rompió el silencio en Intrusos (Intrusos Tv).

La actriz evitó hablar de la situación legal de su ex marido y se refirió a la polémica declaración de Eduardo Feinmann en radio quien sostuvo: "Por lo menos tres años Iliana Calabró vivió de esa guita sucia, muy bien".

"No hablo de nada de eso, se lo prometí hace muchos años a mis hijos, son las últimas declaraciones mías las que pueden buscar", comentó sobre la condena a su ex Fabián Rossi.

Y sobre los dichos de Feinmann, Iliana Calabró explotó: "Todo el que quiera manchar mi apellido va a tener que demostrarlo en la Justicia, llámese Feinmann o quien sea. Es una familia que tiene un nombre y honor. Voy tranquila porque se que es dinero ganado trabajando honestamente".

"¡Me tienen harta! Ustedes saben mi vida, díganme ¿Qué excentricidad tengo en mi vida? Lo único que tengo gracias a Dios me lo gané trabajando o porque me regaló mi papá porque me ayudó. Tengo lo que está ahí hace más de 30 años", continuó muy enojada.

Y remarcó: "Cualquiera habla de cualquier persona. Si tengo que llevar a la Justicia a quien tenga que llevar que quiera manchar mi apellido yo lo voy a hacer porque ya estoy repodrida. Laburamos todos en esta familia y desde que se fue papá podríamos estar en casa tranquila y somos italianos y laburantes".

"No voy a dejar que la gente me ensucie, estoy mal, me pone mal, no voy a hablar más de eso. Basta. Esto me saca y ya me harté", cerró furiosa Iliana Calabró.