Racing se mueve en el mercado: dos refuerzos cerca y una posible baja millonaria

La Academia busca abrochar a sus primeras incorporaciones para el próximo semestre: Forneris y Vergara. A su vez, Martirena está en el radar del Spartak Moscú.

Hoy 18:17

La Academia comenzó a sacudir el mercado de pases con movimientos importantes. Mientras Duván Vergara y Alan Forneris están cerca de convertirse en refuerzos, el uruguayo Gastón Martirena podría dejar el club por una cifra millonaria. Además, Juan Nardoni sigue en la mira del exterior, aunque su salida no está definida.

Vergara y Forneris, los nombres que ilusionan en Avellaneda

Racing está a detalles de cerrar la llegada de Duván Vergara, delantero del América de Cali. La operación incluye el pago de un millón de dólares más la condonación de una deuda de 2 millones por Juanfer Quintero. Desde Colombia, aseguran que el pase está encaminado y que el jugador ya tiene un acuerdo de palabra con el club. El miércoles por la noche, el atacante mostró su nivel con un golazo ante Junior de Barranquilla.

El otro apuntado es Alan Forneris, joven mediocampista de 20 años que juega en Colón de Santa Fe, en la Primera Nacional. Racing planea comprar el 80% de su ficha y firmarle un contrato a largo plazo. El jugador es seguido por varios equipos de la Liga Profesional, pero la Academia picó en punta y tiene todo muy avanzado.

Martirena en la mira del Spartak Moscú

En cuanto a las salidas, el lateral uruguayo Gastón Martirena podría emigrar al fútbol ruso. El Spartak Moscú ofertaría cerca de 10 millones de dólares, una cifra tentadora para la dirigencia. Racing posee el 70% del pase, mientras que el 30% restante pertenece a Liverpool de Uruguay. Martirena fue clave en la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y su salida representaría una baja sensible para Gustavo Costas.

¿Se va Nardoni?

Aunque todavía no hay ofertas formales, Juan Ignacio Nardoni es seguido de cerca por equipos del exterior. Su gran nivel no pasó desapercibido, y muchos esperaban verlo en la lista de Scaloni para las Eliminatorias. Sobre eso, Sebastián Saja opinó: “Me sorprendió que Nardoni no haya sido convocado. Tiene nivel y proyección. La vara está muy alta en la Selección, pero no tengo dudas de que está cerca”.

Racing no se detiene y apunta alto para reforzar el plantel de cara a un semestre exigente, con la Copa Libertadores como máximo objetivo. Se vienen días clave en Avellaneda.