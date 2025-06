Tomaron juramento a los integrantes del Consejo Directivo del Colegio Notarial

Las flamantes autoridades de la institución asumieron para dirigir a la entidad durante el período 2025-2027.

05/06/2025

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Federico López Alzogaray, tomó los juramentos de estilo a los miembros del Consejo Directivo del Colegio Notarial de Santiago del Estero, ceremonia que se concretó en el mediodía de este jueves en el Salón Auditorio de dicha institución.

Participaron en el acto protocolar, la vicepresidenta segunda del Alto Cuerpo, Dra. Ana Rosa Rodríguez; la ministra de Justicia y DD. HH., Dra. Matilde O´Mill; el presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino, Esc. Diego Molina; la intendente de la ciudad Capital, Ing. Norma Fuentes y su par de Fernández, Dr. Víctor Araujo; autoridades institucionales, ex presidentes del Colegio Notarial, escribanos, familiares de los jurantes y público en general.

En ese marco, el Esc. Pablo Degano Ábalos asumió su segundo mandato como presidente del Colegio, quien es secundado por sus colegas Escs. Karina Fabiana Gelid, Luis Augusto Karam, Fiano Daniel Ronchetti, Claudia Alicia Ibáñez, María Emilia Zain y Leonardo Alfredo Azar.

Posteriormente, el Dr. López Alzogaray, quien es titular de la Sala de Superintendencia del Notariado, hizo uso de la palabra, ocasión en la que felicitó a los escribanos por esa instancia orgánica.

En ese sentido, expresó: "Les deseo muchos éxitos en la continuidad del trabajo que vienen realizando las autoridades y espero que se cumplan los objetivos trazados.”

Más adelante, expuso que "en estos momentos de crisis, necesitamos salir un poco de nuestro individualismo personal y de las instituciones, para extendernos hacia la solidaridad y reciprocidad hacia otras instituciones y a la sociedad, también".

Para finalizar, el magistrado dijo que “quiero recordar y reconocer al primer escribano argentino, Juan Gutiérrez, quien suscribió el acta de proclamación de Francisco de Aguirre y en su homenaje se realizará un concurso anual de pintura. Siempre recuerdo que Santiago del Estero es Madre de Ciudades de todas las instituciones, del primer juez, el primer escribano. Además, y quien será siempre nuestro Papa Francisco, ha trasladado la Diósesis primada a Santiago del Estero, haciendo un reconocimiento histórico, por lo que las instituciones tenemos que solidificar todo eso".

Seguidamente, se dirigió a los presentes el flamante presidente del Colegio Notarial, Esc. Pablo Degano Ábalos, quien expresó: "En este tiempo que nos ha tocado conducir el Colegio, hemos trabajado con un objetivo claro, fortalecer la institución desde adentro hacia afuera. Internamente, llevamos adelante una reorganización de índole administrativa, que permita mayor agilidad en los trámites y mejor distribución de las tareas, tratando de ser más eficientes frente a los desafíos que impone el tiempo que vivimos".

A continuación, el presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino, Esc. Diego Molina, resaltó a las autoridades del Colegio Notarial de Santiago del Estero, “por el compromiso institucional, no sólo institucional, no sólo con el Colegio Notarial, sino con la comunidad. Desde el Consejo Federal, no queremos dejar de estar presentes en estos actos, porque marcan la agenda de la función que cumplimos y lo que la sociedad nos pide todos los días".

Concluidas las exposiciones, el Esc. Degado Ábalos tomó juramento, en forma conjunta, a los integrantes de la Comisión de Noveles de Santiago del Estero, encabezada por el Esc. Luis Castro López García, mientras que la Esc. Nadima Nelida Salomón es la secretaria y el Esc. Remigio Yocca Teruel el tesorero del organismo.

En tanto, la Esc. Agostina Daniela Lencina y el Esc. Pablo Javier Cornet se desempeñan como primer y segundo vocal de dicha Comisión.

Una vez finalizada la ceremonia, los presentes fueron invitados compartir un brindis, que tuvo lugar en dependencias de la institución anfitriona.