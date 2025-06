Miley Cyrus le enseñó a Jimmy Fallon la coreografía de su nuevo hit

La cantante está promocionando su nuevo disco “Something Beautiful” y participó del famoso programa de televisión.

Hoy 08:10

En plena promoción de su nuevo álbum Something Beautiful, Miley Cyrus fue invitada a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde no solo habló sobre el lanzamiento, sino que además enseñó en vivo la coreografía de su nuevo single “Easy Lover” al conductor del programa. La participación desató la ovación del público, que celebró con entusiasmo el momento.

El disco, lanzado el pasado 30 de mayo, contiene 13 canciones, y Easy Lover fue elegido como el tercer adelanto, con un videoclip que llamó la atención por su estética y la actuación de la artista.

Pero la presencia de Cyrus no se limitó al estudio de televisión. Durante el fin de semana, la cantante apareció por sorpresa en la discoteca “3 Dollar Bill” de Brooklyn, donde se realizaba la fiesta temática “Something Beautiful Ball”, organizada para sus fans. Sin previo aviso, se subió al escenario y ofreció un mini show que incluyó temas nuevos como “Easy Lover” y “Every Girl You’ve Ever Loved”, además de los clásicos “Flowers” y “The Climb”.

Frente a un público reducido y eufórico, la estrella aseguró que Something Beautiful es un disco “extremadamente experimental” y animó a sus seguidores a disfrutar de esta nueva etapa musical.