Los Guns N Roses regresan a la Argentina con su gira mundial

La legendaria banda de rock anunció la parte Latinoamericana de su gira mundial 2025, confirmando su regreso al país.

Hoy 12:56

Guns N’ Roses regresa a la Argentina en octubre como parte de su ambiciosa gira mundial 2025, titulada Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things (Porque lo que quieres y lo que consigues son dos cosas completamente diferentes).

La banda anunció las paradas latinoamericanas: a Buenos Aires el toca el 17 de octubre en el estadio Huracán. También pasarán por Bogotá, Medellín, Florianópolis, San Pablo, Curitiba, Brasilia, Cuiabá, Lima, Santiago, México DF y San Salvador.

Esta gira, que comenzó el 1 de mayo en Incheon, Corea del Sur, incluye 30 fechas en Asia y Europa. La banda se presenta por primera vez en países como Arabia Saudita, Georgia, Lituania y Luxemburgo, y vuelve a escenarios emblemáticos en España, Italia, Alemania y el Reino Unido.

Guns N’ Roses comparte escenario con invitados especiales como Rival Sons, Public Enemy y una versión renovada de los Sex Pistols con Frank Carter. Además, marca el debut del baterista Isaac Carpenter, quien reemplaza a Frank Ferrer tras su salida en marzo de 2025.

Desde aquel mítico primer show en 1992, también en River, el vínculo entre Guns N’ Roses y el público local se volvió especial.

Esta fecha en Buenos Aires, marca el regreso de la banda liderada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan tras su última presentación en 2022, cuando colmaron el estadio de River Plate con un setlist cargado de clásicos y sorpresas.

Las entradas se podrán adquirir en la preventa para clientes de un banco 23 de junio a partir de las 10:00 horas. La venta general abrirá el 24 de junio a las 10:00 horas y estará disponible con todos los medios de pago. Ambas instancias de venta serán únicamente a través de allaccess.com.ar.