Caso Luciana Torres: “Estamos ante un homicidio y la fiscal omite pruebas fundamentales"

La Dra. María Constanza Fabián, abogada querellante de la familia de Luciana, dialogó en exclusiva con Diario Panorama y expresó fuertes críticas al accionar de la fiscalía.

Hoy 21:05

A cinco meses de la muerte de Luciana Torres, la causa sigue sin esclarecerse y acumula controversias. En diálogo con Diario Panorama, la abogada de la familia, Dra. María Constanza Fabián, cuestionó duramente el accionar de la fiscal a cargo de la investigación, al asegurar que existen pruebas contundentes que no han sido consideradas ni investigadas debidamente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: La familia de Luciana Torres pedirá el apartamiento de la fiscal Celia Mussi

“La causa tiene incorporado el testimonio del portero del edificio donde vive Joaquín Cesca (ex pareja de Luciana), quien lo vio manipulando las cámaras de seguridad. Le tomó una foto y realizó una denuncia formal ante la Policía”, afirmó Fabián, desmintiendo que se trate de versiones sin sustento. “No invento cosas ni salgo a hablar de la nada”, agregó.

Según explicó la letrada, esa denuncia sigue sin generar una reacción concreta por parte del Ministerio Público: “Llevamos cinco meses y no logramos que la fiscal realice una prueba conducente con relación a esa evidencia.”

Fabián fue clara al sostener que “estamos ante un homicidio” y que todas las acciones legales que encabeza están sustentadas en pruebas concretas: “Uno trata de ir sobre paso firme, con pruebas reales y contundentes. Las autopsias están muy bien hechas y el trabajo de la junta médica es impecable. Se tomaron más de 200 fotos del cuerpo de Luciana y se hicieron todos los estudios quirúrgicos que establece el protocolo”.

Una de las principales críticas apuntó a la falta de una pericia sobre el toallero en el que fue hallado el cuerpo: “Es una prueba fundamental y clave. ¿Cómo puede ser que llevamos cinco meses y la fiscal no solicita a Gendarmería que determine si ese toallero puede soportar el peso de Luciana, que era de 55 o 57 kilos? Nos dijo que no puede producir la prueba porque no tiene el peso exacto de ella. Pero presentamos un audio de una amiga íntima de Luciana, grabado 23 días antes de su muerte, donde dice claramente que pesaba 57 kilos”.

La abogada denunció también la falta de reacción ante esta evidencia: “Le pedimos que citen a la amiga al gabinete de informática para extraer ese audio. Ya pasaron tres meses y nunca se hizo. Nosotros tuvimos que ir a un escribano público para presentar esa información y aún así no se produce nada al respecto”.

Finalmente, Fabián expresó su preocupación por la reciente imputación de profesionales vinculadas a la causa sin que —según ella— existan pruebas que justifiquen esas decisiones: “Terminan saliendo imputaciones sin ni siquiera el principio de una prueba. Se está imputando a una psicóloga, una licenciada, una profesional honorable, y no entendemos con qué fundamentos”.

La familia de Luciana Torres ya solicitó el apartamiento de la fiscal y espera que la causa avance con un enfoque más riguroso, bajo la hipótesis firme de un posible femicidio.