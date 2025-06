Decapitó a una trabajadora sexual y en la cárcel le echaron aceite hirviendo en la cara

Lo atacó un familiar de la víctima. Vasile Frumuzache fue detenido tras el hallazgo del cuerpo de una mujer en una valija. Además, confesó el asesinato de otra trabajadora sexual.

Hoy 10:55

El asesino confeso de dos mujeres en Italia fue hospitalizado en estado grave después de que un familiar de una de sus víctimas le arrojara aceite hirviendo a la cara en la cárcel, en un caso que mantiene conmocionado al país.

La agresión se produjo en la cárcel de Prato, en la región de Toscana (norte), donde fue encarcelado el rumano Vasile Frumuzache por el asesinato de Denisa Paun, una prostituta que desapareció el 15 de mayo, y cuyo cuerpo fue encontrado esta semana cerca de una casa de campo abandonada.

Frumuzache, de 32 años, era cliente de Paun y confesó haberla asesinado tras un mantener un encuentro sexual con ella en un hotel.

Según el diario Corriere della Sera, el hombre la estranguló, la decapitó con un cuchillo y metió sus restos en una bolsa de basura y en una valija.

Cargó el cuerpo en su auto y salió rumbo a una casa de campo en ruinas, donde quemó la cabeza de la mujer con nafta y leña.

El cadáver decapitado fue encontrado este lunes, tres semanas después del asesinato, dentro de una valija blanca en una zona boscosa de la Toscana, en un caso que los últimos días sacudió Italia y volvió a encender alarmas sobre los numerosos femicidios que sacuden el país.

Según declaró Frumuzache, Denisa lo quiso extorsionar cuando le reveló que era agente de seguridad y que estaba casado y tenía hijos.

“Ella me estaba chantajeando, por eso la maté. Me dijo que pudo llegar hasta mi esposa, gracias a la ayuda de otras personas, y me pidió 10 mil euros a cambio de silencio", sostuvo.

Sin embargo, esta versión quedó en duda cuando en pleno interrogatorio, Frumuzache se quebró y reveló que el año pasado había matado en la misma zona de Toscana a otra trabajadora sexual rumana, Ana Maria Andrei, desaparecida desde agosto de 2024.

Fue luego de que la policía encontrara el auto de la mujer. Frumuzache entonces indicó donde había enterrado los restos de Andrei. “Intentó escapar y la apuñalé”, dijo sobre el crimen.

Fue justamente un pariente de Andrei quien atacó en la cárcel a Frumuzache, que fue evacuado al hospital de urgencias con heridas graves.

Este caso copó los titulares estos días en los medios de Italiia y la Justicia plantea la posibilidad de que se pudiera tratar de un asesino en serie.

Por ello, se ordenó una investigación sobre la lista de mujeres desaparecidas en Toscana en los últimos años, y también de Sicilia, donde Frumuzache residió hasta el 2022.

El asesino confeso, casado y con hijos, trabajaba como guardia de seguridad y hacía una vida aparentemente normal. Según la reconstrucción de los investigadores,Vasile Frumuzache vive en Italia desde los 14 años. Hasta la fecha, no tenía antecedentes penales.